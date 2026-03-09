Alternatus liberó a cachorra de zorro gris que había sido encontrada en Punta Carretas en presunto caso de tenencia ilegal

El antes y después de la cachorra de zorro gris rescatada y liberada por Alternatus

Luego de tres meses de rehabilitación , la organización Alternatus Uruguay devolvió a su hábitat a una cachorra de zorro gris que había sido encontrada en un estacionamiento en el barrio Punta Carretas .

A finales de noviembre del año pasado , el colectivo animalista informó sobre la aparición de una zorra de dos meses en el barrio montevideano .

"Los trabajadores del estacionamiento escucharon unos sonidos, creían que eran aves, hasta que finalmente encontraron un cachorro de zorro en plena ciudad de Montevideo ", comenzaron contando desde Alternatus en su día.

Luego de que les avisaran de la situación, el veterinario del colectivo, Gonzalo Tomma, fue hasta el lugar y comprobó que se trataba de un cachorro de zorro gris (Lycalopex gymnocercus) de al menos dos meses y medio, hembra, en "buen estado de salud" .

"El motivo de la permanencia de este animal silvestre en plena ciudad se desconoce, probablemente se trate de un caso de tenencia ilegal de fauna silvestre", explicaron en su momento.

Hoy y luego de "más de tres meses de trabajo", el animal fue devuelto a su hábitat por Alternatus. El hecho fue registrado en video y compartido por la organización en redes sociales.

"Nosotros la recibimos y después la gente de Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) se encargó de la etapa previa a liberarla, que es una instancia en la que el animal tiene que encontrarse en un medio natural y empezar a ejercitar sus habilidades de caza y de refugio", explicó Ignacio Etchandy en el video.