Economía y Empresas / INDUSTRIA

Pinturas Inca reestructura su operación en Uruguay y trasladará una línea de producción a Argentina

La planta de Uruguay mantendrá la producción de tinters y resinas, mientras la línea de pinturas látex pasará a fabricarse en Argentina

9 de marzo 2026 - 14:21hs
Pinturas Inca
Google Maps
El Observador | Miguel Noguez

Por  Miguel Noguez

La empresa de pinturas Inca reestructurará su negocio en Uruguay y trasladará a Argentina la producción de una de sus líneas.

La firma emplea entre 80 y 90 trabajadores en el país y el proceso forma parte de una reorganización de su esquema productivo en la región.

En ese marco, la producción de la línea de pinturas decorativas al látex se mudará a la planta que la compañía tiene en la ciudad de Garín, en Argentina, desde donde se abastecería al mercado uruguayo, dijeron a El Observador fuentes del sector industrial.

A su vez, las emulsiones y tinters que se utilizan en la planta de Garín continuarán produciéndose en la planta del barrio Colón en Uruguay, desde donde se abastecerá tanto al mercado local como a exportaciones.

La reestructura se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía orientada a “mejorar la eficiencia operativa” y simplificar procesos, con el objetivo de “elevar” los niveles de productividad y adaptar su estructura a las condiciones actuales del mercado, se indicó.

Los cambios se implementarían mediante una transición gradual para evitar impactos en el abastecimiento. En ese sentido, la disponibilidad de productos en el mercado uruguayo no se vería afectada y el centro de distribución de la firma continuaría operando en el país.

Mientras tanto, la empresa y el sindicato mantienen negociaciones en torno al alcance de la reestructura planteada y sus implicancias para la operativa local.

Temas:

Pinturas Inca Uruguay Industria

