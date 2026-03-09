Enzo Francescoli habló de cuál fue el motivo de la salida de Marcelo Gallardo de River Plate y por qué eligió a Chacho Coudet para reemplazarlo

Enzo Francescol i , director deportivo de River Plate argentino habló este lunes sobre el presente del club y sobre todo, puntualizó en la reciente salida de Marcelo Gallardo , en cómo afrontará el club el futuro con Eduardo Coudet como nuevo técnico y en la importancia del entrenador en el vestuario con los jugadores.

"Habló conmigo el lunes (tras otro resultado negativo). Un par de horas antes del entrenamiento. Él ya lo había decidido y no cambió. Intenté enfrentarlo, pero no cambió" , sostuvo acerca del momento en el que el Muñeco tomó la decisión de marcharse.

Sobre los motivos de la salida de Gallardo, añadió: "El balance mayor lo he hecho con él, y me lo guardo con él. Tenía claro que el final del año pasado fue malo para lo que él pretende. Nosotros buscamos gente que conozca o haya conocido River, que lo haya vivido. Cuando vos tenés esa sensación, y has vivido... para dirigir, sobre todo, vos podés manejar los tiempos".

Y agregó: "Creo que esto fue lo que hizo Marcelo. Intentó después del año malo que tuvo. La pretemporada fue muy buena, yo suelo ir para estar con ellos. El comienzo del campeonato daba una sensación de que el equipo tenía otro ritmo y otra dinámica. Tuvo un golpe y creo que no encontró respuestas después de ese golpe por parte del equipo. Imagino que pensó en que River no sufriera más. Yo creo que no le encontraba respuestas o el equipo no le daba las respuestas que él quería”.

“Yo creo que es porque no encontraba respuestas y no quería seguir agravando la situación. Esto ya es personal, pero el fútbol para mí tiene mucho de técnica, táctica, estrategia, pero sigue siendo un 70% cabeza. Entonces, cuando la cabeza no responde por X motivos por un tiempo determinado, es muy difícil darlo vuelta si no hay un cambio rotundo o que te despierte. Eso pasa y Marcelo lo entiende porque conoce al club. Por eso tomó esa decisión”, sostuvo Francescoli.

A su vez, confirmó que la decisión de traer al Chacho Coudet fue de él y aseguró que era la mejor opción: “Conoce River en primer lugar, era el momento. Él tuvo muy buenas actuaciones con su Racing, Rosario Central, Inter, donde lo sufrimos. Creo que era el momento viendo el abanico de posibilidades. También por un momento en el que yo veía que el equipo tiene un estado de ánimo bastante caído. No encuentran la salida y Chacho, por ahí, se lo puede dar”.