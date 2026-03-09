La salud mental en Uruguay: mucha ley, poca red

Algunos científicos aseguran que el yoga también sirve para combatir la depresión y otras enfermedades mentales. Getty Images

La salud mental es un espejo de la sociedad. Y lo que hoy devuelve ese espejo en Uruguay resulta incómodo. No se expresa únicamente en diagnósticos clínicos o en consultas psiquiátricas. También se manifiesta en fenómenos sociales que, a primera vista, parecen pertenecer a otros ámbitos: la inseguridad, la expansión de la población carcelaria, la persistencia de personas en situación de calle o las altas tasas de reincidencia delictiva.

En muchos casos, estos fenómenos reflejan trayectorias prolongadas de socialización disfuncional: procesos de crianza atravesados por violencia, abandono o precariedad afectiva; trayectorias educativas fragmentadas; consumo problemático de sustancias desde edades tempranas; y entornos comunitarios donde las normas de convivencia se debilitan o son sustituidas por códigos informales de supervivencia.

Cuando esas condiciones se acumulan, el malestar psíquico deja de ser un problema individual y se transforma en un problema social.

Conviene aclarar, sin embargo, que esto no implica identificar enfermedad mental con conducta delictiva ni reducir los problemas sociales a diagnósticos psiquiátricos. La mayoría de las personas que padecen trastornos mentales no protagoniza conductas violentas ni delictivas. Del mismo modo, las trayectorias de vida adversas no determinan inevitablemente los resultados: muchas personas logran construir recorridos vitales saludables aun en contextos difíciles. El punto es otro. Cuando determinadas condiciones sociales se acumulan de manera persistente en amplios sectores de la población, aumentan los riesgos de sufrimiento psíquico, exclusión y conductas disfuncionales. Comprender esa relación es imprescindible para diseñar políticas públicas eficaces y, al mismo tiempo, evitar simplificaciones estigmatizantes.

Día Internacional de la Mujer: un grito necesario contra la violencia que no cesa

La discusión sobre salud mental no puede limitarse a la existencia de una ley ni a la expansión de determinados dispositivos asistenciales. El problema es más amplio. Tiene que ver con la capacidad de una sociedad para construir redes de cuidado efectivas, detectar el sufrimiento psíquico a tiempo y ofrecer trayectorias de acompañamiento sostenidas.

Cuando esos mecanismos fallan, el malestar no desaparece: se desplaza. Y reaparece allí donde el sistema ya actúa tarde y con herramientas insuficientes.

Ese desplazamiento puede observarse en varios planos de la vida social: en la violencia cotidiana asociada a trayectorias de exclusión, en la persistencia de personas viviendo en la calle, en la expansión del sistema penitenciario y en las altas tasas de reincidencia. Ninguno de estos fenómenos se explica únicamente por la salud mental, pero todos dialogan con ella. En muchos casos son la expresión final de procesos largos de socialización disfuncional, fragilidad de redes familiares, consumo problemático de sustancias y dispositivos institucionales que no lograron intervenir de manera temprana.

Por eso la salud mental no es solo un capítulo del sistema sanitario. Es también un indicador del grado de cohesión de una sociedad. Cuando ese tejido se debilita, el sufrimiento humano encuentra otras formas de manifestarse: en la violencia, en la exclusión extrema o en el silencio del suicidio.

El suicidio es, por supuesto, un fenómeno complejo y profundamente individual, donde intervienen múltiples factores psicológicos, biográficos y circunstanciales. Pero cuando una sociedad mantiene durante años tasas elevadas, el problema deja de ser únicamente clínico. Empieza a reflejar también fragilidades colectivas: soledad social, debilitamiento de redes de apoyo, dificultades para pedir ayuda y dispositivos de atención que muchas veces llegan tarde o resultan insuficientes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Uruguay registró en 2021 una tasa cercana a 24,7 suicidios por cada 100.000 habitantes. Las cifras más recientes del Ministerio de Salud Pública indican que en 2024 la tasa fue de 21,35 por 100.000.

Puede discutirse la oscilación anual. Puede hablarse de quiebres de tendencia.

Lo que no puede discutirse es la persistencia: desde hace años Uruguay convive con niveles superiores a veinte suicidios por cada cien mil habitantes. En términos epidemiológicos, eso no es un episodio. Es un fenómeno estructural.

Los psicofármacos —muchas veces indispensables— se han convertido con frecuencia en un atajo para no abordar las causas profundas del malestar. La salud mental continúa atrapada en un modelo asistencial todavía restrictivo y fuertemente medicalizado. Los psicofármacos funcionan como respuesta rápida a una demanda que el sistema no logra absorber con intervenciones psicoterapéuticas suficientes, oportunas y de calidad.

No necesariamente porque sean siempre la mejor opción, sino porque son la opción disponible: rápida, relativamente barata en el corto plazo y fácil de escalar cuando faltan dispositivos terapéuticos. El cuadro se completa con otro dato inquietante. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de Naciones Unidas ubica a Uruguay con niveles de consumo de sustancias entre los más altos de la región. Alta tasa de suicidio, consumo muy elevado de psicofármacos, creciente uso problemático de drogas y red comunitaria insuficiente no son fenómenos aislados. Configuran un patrón.

Uruguay cuenta desde 2017 con una Ley de Salud Mental alineada con el paradigma comunitario. En términos formales, el cambio conceptual fue relevante: la ley alineó al país con estándares internacionales que desde hace décadas recomiendan reemplazar el aislamiento institucional por redes de atención territorial, dispositivos comunitarios y tratamientos integrados.

El problema no es normativo. El problema es operativo. Lo que falta es consolidar una arquitectura asistencial coherente con el modelo comunitario. En casi todos los sistemas contemporáneos, la salud mental se organiza en tres niveles asistenciales que funcionan, al menos en teoría, como una escalera. Cada peldaño cumple funciones distintas.

El primer nivel es la puerta de entrada: atención primaria, detección precoz, intervención breve y orientación familiar. El enfoque es preventivo y territorial. Cuando este nivel funciona con capacidad real, muchos cuadros no escalan.

Con el programa Ni Silencio Ni Tabú, impulsado durante la administración de Luis Lacalle Pou, se buscó enfrentar uno de los problemas estructurales más persistentes del país: las altas tasas de suicidio. El programa logró un objetivo relevante: instaló el tema en la agenda pública y rompió silencios históricos.

En un país donde durante décadas el suicidio fue tratado con pudor, estigma o directamente omisión, ese desplazamiento cultural no es menor. Nombrar el problema es el primer paso para abordarlo.

Pero para que el impacto sea sistémico, esa visibilidad debe traducirse en algo más concreto: fortalecimiento efectivo de la red comunitaria, mayor capacidad resolutiva del primer nivel, reducción de tiempos de espera y equipos interdisciplinarios estables en territorio.

El segundo nivel constituye el corazón del modelo comunitario: centros especializados, hospitales de día, dispositivos de rehabilitación psicosocial y equipos de intervención en crisis.

En los países de la OCDE con sistemas consolidados, la mayor parte del presupuesto de salud mental se destina a servicios comunitarios y no a internaciones prolongadas. En muchos casos, entre el 8 % y el 12 % del gasto sanitario total se orienta a salud mental.

En Uruguay, las estimaciones disponibles indican niveles considerablemente menores y una distribución del gasto todavía muy concentrada en dispositivos hospitalarios.

Cuando la red comunitaria es débil, el sistema se polariza: consulta breve en el primer nivel o internación en el tercero.

El tercer nivel concentra los dispositivos de mayor complejidad: hospitalización psiquiátrica, unidades de crisis y tratamientos intensivos para cuadros graves.

Este nivel no debería ser el eje del sistema, sino su última frontera. Cuando los primeros peldaños fallan, el tercero se sobrecarga. Y entonces aparece un círculo conocido: lo que no se atiende a tiempo se cronifica; lo que se cronifica se medicaliza; y lo que se medicaliza sin sostén comunitario termina regresando una y otra vez al nivel más caro y más crítico del sistema.

Romper esa inercia exige una decisión programática clara: fortalecer el primer nivel, expandir la red comunitaria especializada y reorganizar la gestión de crisis con seguimiento activo después de cada alta hospitalaria.

En los últimos años, el desarrollo de la psicoterapia basada en evidencia y la evaluación sistemática de resultados clínicos ha comenzado a modificar este panorama en muchos países. En Uruguay ese proceso todavía es incipiente.

No existe un sistema uniforme de certificación por competencias ni un esquema generalizado de medición de resultados terapéuticos. Profesionales con trayectorias muy dispares pueden ejercer bajo la misma denominación sin evaluación objetiva continua.

La certificación no es un trámite administrativo: es un umbral de calidad. Sin estándares medibles, el modelo comunitario pierde densidad técnica.

El gobierno, al cumplir su primer año de gestión, realizó una rendición de cuentas general. Sin embargo, en materia de salud mental no hubo una exposición técnica específica. El tema quedó reducido al anuncio de la instalación de nuevos dispositivos.