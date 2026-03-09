El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

En un contexto de reestructuras, cierres, despidos y relocalizaciones de empresas por diferentes motivos, como los altos costos y la inteligencia artificial, las fusiones y adquisiciones cobran relevancia a nivel global y Uruguay no es ajeno a la tendencia.

En este contexto, el director del grupo inversor IBF Negocios , Hugo Benedetti, encara el año sabiendo que el viento no estará a favor de Uruguay, pero con el ingenio a flor de piel, como aconseja a todos los directivos de empresas que lo consultan.

"En los últimos meses, Uruguay ha estado muy cerquita de la zona de estancamiento, con un crecimiento muy, muy bajo y eso se siente en los mercados y en el consumo", resalta Benedetti y apunta que en este marco es clave " hacer más cosas y hacerlas mejor para afrontar un mercado que no está del todo propicio".

Un entorno de fusiones y adquisiciones dinámico contrarresta con ese panorama sobre todo en algunos sectores. "En IBF tenemos un pipeline de adquisiciones desafiante" , adelanta Benedetti. Hoy el grupo inversor gestiona 15 empresas y su objetivo es concretar la adquisición de cuatro empresas por un monto total de US$ 50 millones en 2026 .

"Esto será para reforzar sectores que para nosotros son estratégicos y también innaugurar algunos nuevos. Estamos en la fase final para la adquisición de una empresa importante de un sector vinculado al consumo", adelanta a propósito de una negociación que aún está alcanzada por acuerdos de confidencialidad.

La dinámica en fusiones y adquisiciones

"En Uruguay hay sectores que son muy mirados desde el exterior, como es el de la alimentación, tecnología y agronegocios", estima Benedetti y proyecta que, para Uruguay, el 2026 "será un año dinámico desde el punto de vista de adquisiciones".

Su compañía que se caracteriza por invertir en empresas exitosas -sólidas desde el punto de vista comercial y financiero- para luego repartir dividendos, tiene en sus planes la consolidación en determinados sectores por medio de la adquisición de empresas que puedan tener sinergias o compartir recursos con otras que ya pertenezcan al grupo.

"Creo que esta dinámica en el mercado se va a dar en términos genéricos, no creo que seamos los únicos que estemos buscando eso, vamos a pugnar por mejores rentabilidades a través de sinergias, sabiendo que en alguna empresa no vamos a tener viento a favor del crecimiento", reflexiona Benedetti.

Consultado acerca de cómo hacerle frente a la coyuntura económica estancada desde el puesto de liderazgo, el fundador de IBF Negocios resalta que "el mercado está difícil, pero el que quiere encuentra la manera". "Lo más conveniente es que tengas economías creciendo, consumos creciendo, salarios creciendo, a tasas importantes del 5% o 6%. Pero si eso no ocurre, tenemos que seguir adelante, tenemos que apostar al ingenio", subraya. En las marcas que gestiona sus tasas de crecimiento van por encima del crecimiento de la economía o del sector. "No hay empresas en las cuales estemos jugando a business as usual, a empatar", sostiene.

Salto de Vessena a Paraguay

El clima de negocios favorable en Paraguay hace que cada vez haya mayor interés por replicar allí negocios uruguayos. En el caso de IBF Negocios han recibido expresiones de interés de distribuidores importantes paraguayos sobre sus marcas y productos.

"Empezamos a trabajar en ese proceso de expansión hacia Paraguay", resalta Benedetti.

La primera en viajar desde las góndolas uruguayas a las paraguayas de la mano de IBF Negocios será Vessena que contempla marcas del rubro limpieza como Conejo, Cristal y Axion.

"Dentro del mundo de IBF la estrategia de crecimiento es una parte medular de las empresas, nos gusta gestionar empresas que funcionen bien y andar atrás de una estrategia de crecimiento interesante", finaliza Benedetti.