El uruguayo que encontró un nicho de negocio en los solteros, desembarcó con su empresa de eventos en Argentina y proyecta expandirse a Chile y Paraguay

El uruguayo Maximiliano Melián se formó como contador pero con el paso de los años descubrió que su verdadera pasión estaba ligada a lo social. Esto lo llevó a estudiar marketing y, en 2024, luego de que la empresa en la que trabajaba rescindió su contrato, se animó a crear Speed Match, una organización especializada en eventos sociales privados diseñados para que las personas puedan interactuar.

La idea surgió a partir de una experiencia cercana. Uno de sus primos había conocido a su esposa en Estados Unidos en un evento de speed dating, un formato de citas rápidas en el que solteros mantienen breves encuentros con distintas personas para evaluar su compatibilidad . A eso se sumaba una observación personal: muchas personas se sentían saturadas de las aplicaciones de citas, en un contexto donde las conversaciones suelen diluirse y los encuentros nunca se concretan.

Aunque al principio dudaba de la receptividad en el mercado local , “en Uruguay somos bastante conservadores, pensé que nadie se iba a prender”, reconoce, el proyecto rápidamente encontró su público y lo que comenzó como una iniciativa para desarrollar mientras buscaba trabajo terminó consolidándose como un negocio .

Hoy la propuesta ya suma a más de 2.500 clientes y se expandió a Buenos Aires.

Además, más allá de las citas románticas, Melián detectó que muchas personas buscan ampliar su círculo social y generar nuevos vínculos, lo que abrió nuevas verticales de eventos y terminó expandiendo el nicho de negocio de Speed Match.

De citas rápidas a viajes y de solteros a una necesidad de conexión más amplia

WhatsApp Image 2026-03-06 at 3.15.21 PM (1)

El emprendimiento comenzó con una propuesta de eventos de citas rápidas en diferentes locaciones como bares, cafeterías y hoteles y organizados por segmentos, según edad, orientación sexual o situaciones de vida, como personas con hijos o sin hijos.

Con el tiempo, la propuesta se amplió más allá del formato original y fue incorporando eventos y experiencias sociales, fiestas y hasta viajes de un día, viendo una oportunidad de ampliar su público.

“Los encuentros sociales empezaron siendo para buscar pareja en el formato del speed dating y después el emprendimiento empezó a tomar otro foco, le dimos una vueltita para que la gente tuviera un espacio para salir, conocerse, por cualquier fin, ampliar su círculo, hacer networking, hacer amigos también”, contó el fundador.

El perfil de los participantes, cuenta, también terminó siendo más diverso de lo que inicialmente imaginaba.

Si bien uno podría pensar que el público principal sería mayor, Melián asegura que también se suman muchos jóvenes de entre 20 y 30 años, en parte por un cierto cansancio con las interacciones exclusivamente virtuales. De todos modos, el rango de edad que más suele participar en los eventos de citas es el de personas entre 50 y 60 años, aunque las actividades abiertas convocan perfiles variados.

En otras propuestas, como los viajes organizados por el día, también participan personas de distintas edades, con una presencia importante de público de entre 30 y 50 años.

Para el emprendedor, esto refleja cambios en las dinámicas sociales: hay personas que no coinciden con sus amigos o familiares para viajar, o que, tras separaciones o cambios en sus círculos, buscan nuevas instancias para conocer gente.

De cara al futuro, la empresa busca seguir diversificando su oferta de actividades. Una de las nuevas ideas es organizar encuentros en el que las personas tengan que llevar sus mascotas, aprovechando intereses en común como punto de partida para generar nuevas conexiones.

Una puerta de entrada para otras empresas que quieren explorar este nicho

El emprendimiento se caracteriza también por incorporar a otros emprendimientos uruguayos en sus propuestas. Por ejemplo, los viajes los desarrolla en conjunto con la agencia de viajes Inti Aventuras, mientras que en algunas actividades utiliza juegos de la empresa uruguaya Chau Pantalla, como parte de la dinámica inicial para romper el hielo entre los participantes.

Estas alianzas responden a una estrategia de colaboración entre marcas que, según explicó Melián, permite además que muchas empresas encuentran en Speed Match una forma de vincularse con audiencias a las que normalmente no accederían desde su posicionamiento habitual. Es el caso por ejemplo de Chau Pantallas, una marca enfocada principalmente en el público infantil, que a través de estos eventos logra acercarse a un público adulto.

En esa línea, el emprendedor adelantó que mantiene conversaciones con otras marcas vinculadas al mundo del pádel y también con emprendimientos relacionados con mascotas.

Más allá de las fronteras

Con el tiempo la propuesta buscó expandirse más allá de Montevideo y llegar al interor. Sin embargo, los intentos por llevar el formato a otros departamentos no tuvieron el mismo resultado. Ante ese escenario, la empresa optó por mirar hacia el exterior y comenzó a operar también en Buenos Aires, donde ya han realizado varios eventos.

A futuro, el objetivo del negocio es seguir ampliando su presencia regional, con Chile y Paraguay entre los destinos en los que proyectan desembarcar para este 2026.

En este contexto, una de las estrategias que el emprendedor analiza es desarrollar un modelo de franquicias que permita escalar el negocio, con el fin de que la marca pueda replicarse en otros países a través de socios locales, quienes operarían los eventos con el acompañamiento, la experiencia y la red de contactos desarrollada por la empresa.

De esta manera, para 2026, el foco estará puesto en seguir consolidando el crecimiento de la compañía y fortaleciendo la marca, mientras se exploran alternativas que permitan escalar el modelo de negocio en la región.