Ronald Araujo alcanzó los 200 partidos en Barcelona y recibió un reconocimiento del plantel: mirá el video

Ronald Araujo posa junto a sus compañeros con la camiseta de los 200 partidos

El defensor uruguayo Ronald Araujo alcanzó los 200 partidos en el Barcelona este martes, y dos días después el club reconoció el logro del zaguero.

Araujo alcanzó su segundo centenar de partidos en el blaugrana al ingresar en el minuto 71 del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que el conjunto culé ganó 3-0 y lo dejó a las puertas de revertir la derrota por 4-0 que había sufrido en la ida.

Fue su partido número 25 en la actual temporada, en la que estuvo más de 40 días fuera de las canchas por el descanso que pidió para atender su salud mental. Lleva tres goles anotados , dos por LaLiga de España y otro por la Copa del Rey.

Este jueves el futbolista uruguayo recibió un reconocimiento por parte de sus compañeros de equipo por llegar a los 200 partidos.

Según se puede ver en un video compartido por las redes sociales del Barcelona, luego del entrenamiento Raphinha le entregó a Araujo una camiseta con su nombre y el número 200.

El zaguero comenzó a ser aplaudido por todo el plantel y recibió un abrazo del entrenador alemán Hansi Flick, a quien Araujo destacó por su apoyo durante sus momentos difíciles.

Luego, todo el plantel se sacó una foto junto al jugador, que comenzó a ser vitoreado por los jugadores con el cántico "Uruguayo, uruguayo".