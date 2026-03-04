Entre los mejores del planeta: el histórico puesto de Giorgian De Arrascaeta y la sorpresa del Diente López dentro de los más decisivos

Giorgian De Arrascaeta y Nicolás López entre los más decisivos de 2025

El Observatorio de Fútbol CIES realizó un ranking de los jugadores más decisivos del mundo del fútbol en la actualidad y sobre todo, en la temporada 2025 y entre los 100 mejores, aparecen los uruguayos Giorgian De Arrascaeta y Nicolás "Diente López.

Para confeccionar el reporte se tuvo en cuenta a los futbolistas que más goles han marcado o asistido en partidos disputados el año pasado en 67 ligas de todo el mundo.

Desde una perspectiva puramente numérica, sin considerar el nivel de las ligas donde se realizaron estas contribuciones, Lionel Messi domina la competición con 59 goles y asistencias (37 goles y 22 asistencias): ¡17 más que cualquier otro jugador!

Al ponderar las contribuciones de goles y asistencias según el nivel de los partidos en los que se realizaron utilizando este método, Lionel Messi se mantiene a la cabeza con una puntuación de 66,3, ligeramente por delante del francés Kylian Mbappé (41 contribuciones, incluyendo 37 goles, puntuación ponderada de 65,4) y dos futbolistas de Bayern Múnich: el inglés Harry Kane (42; 64,5) y el francés Michael Olise (37 contribuciones, incluyendo un récord de 22 asistencias; 54,9).

Con 18 goles y 11 asistencias en la Liga española, Lamine Yamal (18,6 años) es el jugador más joven del top 100.

Dos uruguayos entre los 100 mejores

En el ranking elaborado por el CIES, aparecen dos jugadores uruguayos entre los 100 mejores.

El más destacado es Giorgian De Arrascaeta, quien ocupó el puesto 22, solo siete por debajo de Cristiano Ronaldo, que ocupó el lugar 15.

Mientras que en el puesto 93 del citado ranking, aparece nada menos que el Diente López de Nacional.

Nicolás López quedó tres lugares arriba de Bruno Fernandes, el enorme portugués capitán de Manchester United de la Premier League, con 18 goles y cinco asistencias, con una puntuación de 24,2 en el índice del CIES.

También aparece Alejandro Hohberg, uruguayo nacionalizado peruano y que jugó en la selección mayor incaica, de Cienciano, tres lugares por encima del Diente López, con 15 tantos, ocho asistencias y un índice de 18,4.

Estos son los 30 primeros de la lista:

1. Lionel Messi (Inter Miami)

2. Harry Kane (Bayern Múnich)

3. Anders Dreyer (San Diego)

4. Kylian Mbappé (Real Madrid)

5. Xherdan Shaqiri (FC Basel)

6. Luis Suárez (Colombiano, de Sporting Lisboa)

7. Vangelis Pavlidis (Benfica)

8. Denis Bouanga (Los Angeles FC)

9. Ivan Toney (Al-Ahli)

10. Michael Olise (Bayern Múnich)

11. Darko Lemaji (FK RFS)

12. Berkan Taz (SC Verl)

13. Fábio Abreu (Beijing Guoan)

14. Akram Afif (Al-Sadd)

15. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

16. Paulinho Fernandes (Toluca)

17. Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan)

18. Joel Pohjanpalo (Palermo)

19. Alfredo Morelos (Atlético Nacional)

20. Erling Haaland (Manchester City)

21. Christian Fassnacht (Young Boys)

22. Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

23. Evander da Silva (FC Cincinnati)

24. Sam Surridge (Nashville SC)

25. Eduard Spertsyan (Krasnodar)

26. Mourad Batna (Al-Fateh)

27. Aleksandar Katai (Estrella Roja)

28. Facundo Callejo (Cusco)

29. Janis Ikaunieks (FK RFS)

30. Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

93. Nicolás López (Nacional)