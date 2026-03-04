Dólar
Kylian Mbappé se encomienda a un especialista en rodillas que operó a Zlatan Ibrahimovic para intentar llegar al Mundial 2026

El delantero francés sufre una lesión bastante complicada a falta de 99 días para el inicio de la Copa del Mundo

4 de marzo 2026 - 19:22hs
Kylian Mbappé

Foto: Franck Fife / AFP

Kylian Mbappé tomó una decisión trascendente para lo que será su futuro futbolístico y sobre todo, su participación en el Mundial 2026 para el que quedan 99 días para el inicio.

El francés decidió ponerse en manos de uno de los mayores especialistas del mundo en traumatología deportiva.

El delantero de Real Madrid y de la selección francesa, sufre una lesión en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda.

Según informan medios españoles, el futbolista será tratado por el prestigioso cirujano Bertrand Sonnery-Cottet, referente internacional en la materia.

Los antecedentes

El traumatólogo atiende en la ciudad francesa de Lyon, y es uno de los nombres más reconocidos en el tratamiento de lesiones ligamentarias complejas en deportistas de élite.

Su reputación se consolidó a lo largo de los años gracias a intervenciones trascendentes, entre ellas la de Zlatan Ibrahimovic, a quien operó de su grave lesión de rodilla en 2022.

A su vez, también hizo lo propio con el zaguero central Mouctar Diakhaby, que recurrió a él tras una impactante lesión sufrida en un partido entre Valencia vs Real Madrid.

En 2014 trató a Karim Benzema, lo que reforzó su relación con el entorno madridista. Además, también ha tenido entre sus pacientes a Neymar.

El objetivo de Mbappé es claro: intentar recuperarse en la menor cantidad de tiempo para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

