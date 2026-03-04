Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Mundo / NARCOTRÁFICO

Senador paraguayo fue condenado a 13 años de cárcel por lavar dinero del narcotráfico para Sebastián Marset

Mientras la sentencia no quede firme, Erico Galeano se mantendrá en prisión domiciliaria; había invertido dinero en el Club Deportivo Capiatá al mismo tiempo que Marset simulaba ser jugador profesional

4 de marzo 2026 - 20:40hs
Captura de un video subido a Tik Tok en el que entrevistaban a Marset por su cuadro de fútbol

Captura de un video subido a Tik Tok en el que entrevistaban a Marset por su cuadro de fútbol

@ktm_paxor
Sebastián Marset manejando una avioneta. Archivo

Sebastián Marset manejando una avioneta. Archivo

Policía Boliviana

La Justicia paraguaya condenó a 13 años de prisión al senador del Partido Colorado (oficialismo en su país) Erico Galeano por sus vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su exsocio Miguel Insfrán, alias "Tío Rico".

El presidente del tribunal que juzgó el caso, Pablino Barreto, leyó este miércoles la sentencia que determinó que Galeano es responsable de los delitos de asociación criminal y lavado de activos.

Aunque la sentencia dicta la pena de 13 años de prisión, la Fiscalía había pedido 17 y podría apelar el fallo, al igual que la defensa del senador. Mientras la sentencia no quede firme, Galeano seguirá con prisión domiciliaria, algo que

En la lectura de sentencia, Barreto indicó que Galeano "proveyó" a Marset e Insfrán con "aeronaves de su propiedad" para que pudieran trasladarse por Paraguay y traficar cocaína.

Los narcotraficantes acudieron a Galeano luego de que las autoridades paraguayas confiscaran una serie de aeronaves que pertenecían a Insfrán en 2020. De esta manera, el senador paraguayo prestó asistencia y recibió "sumas de dinero" por el apoyo prestado.

"Galeano Segovia recibió sumas de dinero provenientes de esta actividad ilícita (el tráfico de drogas) y los invirtió, entre otros, en el Club Deportivo Capiatá", sostuvo Barreto en alusión al cuadro en el que jugó Marset, simulando ser un futbolista profesional durante el tiempo que estuvo radicado en Paraguay.

