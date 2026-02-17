Operativo contra el narcotráfico dirigido a banda "desprendida" del grupo de Sebastián Marset en Paraguay: hay un exarquero de Olimpia requerido

Las autoridades paraguayas realizaron este martes un operativo contra el narcotráfico, denominado Nexus II , que se dirigió hacia una banda presuntamente escindida de la organización que lideraba el uruguayo Sebastián Marset en ese país . En total, se hicieron nueve allanamientos , hay tres personas detenidas y varios prófugos , entre los que se encuentra el exarquero de Olimpia Víctor Centurión .

Al igual que ocurrió con la investigación A Ultranza (en la que quedó al descubierto el rol de Marset en el tráfico de drogas regional), los integrantes de esta red de narcotráfico con vínculos transacionales utilizaban al deporte –en particular el fútbol– para lavar dinero , sobre todo mediante la transferencia de jugadores.

Si bien algunas de las personas detenidas o prófugas tenían vínculos con Marset, el comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia Antinarcóticos de Paraguay, señaló en conferencia de prensa que es un " desprendimiento" de la organización de tráfico de drogas del uruguayo.

Esto se basa en la presunta participación en esta nueva causa de Alexis González , que está detenido y había sido imputado por la operación A Ultranza. González era vicepresidente de la empresa creada por la expareja de Marset Gianina García (presa en Paraguay) llamada Grupo San Jorge , propietaria de la automotora Total Cars .

"Es un desprendimiento de lo que sería el grupo que anteriormente formaba parte de A Ultranza. Está reclutando nuevas personas. Operando de manera independiente", agregó el comisario antinarcóticos.

Ruiz Díaz explicó en la conferencia de prensa que la investigación Nexus II comenzó en 2022 luego de que las autoridades detectaran que se estaba "intentando comercializar sustancias ilícitas" en el país. El caso es llevado por la fiscal Ingrid Cubilla.

Los allanamientos realizados se centraron en "zonas rurales" del país, pero también en Asunción. En esas zonas rurales se apuntó a algunas fincas o establecimientos de veraneo que aparecían vinculadas a los integrantes de la organización.

En los operativos se incautaron varios dispositivos electrónicos que, según Ruiz Díaz, permitirán "afincar la estructura criminal" que la Policía y la Fiscalía ya tenían identificada.

Sobre la forma de operar de este grupo, el comisario paraguayo señaló que tenían "nexos en el extranjero", especialmente en Bolivia y Colombia, de donde provenía la droga, que llegaba a Paraguay en "vuelos irregulares" que aterrizaban en "pistas clandestinas".

La droga era derivada al mercado brasileño pero también al paraguayo.

"Ellos tenías contactos, especialmente los privados de libertad (como Alexis González) con eslabones del crimen organizado en Bolivia y Colombia. Ellos hacían el pedido, los que estaban fuera se encargaban de la logística, de organizar las pistas, recibir los envíos", describió Ruiz Díaz.

Quienes estaban fuera eran "financistas" y "parte importante de la logística", señaló en relación a aquellos integrantes que no estaban privados de libertad.

Ruiz Díaz también confirmó que entre las personas que no pudieron ser detenidas está el exarquero de Olimpia Víctor Centurión y el empresario paraguayo vinculado al mundo del deporte, Dionisio Manuel Cáceres Cabrera.

"Centurión por la investigación que habíamos hecho, según el análisis, él era uno de los principales eslabones con relación al recibimiento de estas aeronaves con cargamento de drogas. Proveía de combustible, logística, lugares donde iban a venir. Eso es lo que nosotros presumimos", estimó.

Por otra parte, entre los detenidos en los operativos hay una mujer, que es pareja del empresario prófugo. Presumen que la mujer está relacionada con la causa porque existen "muchas propiedades" a su nombre, como "inmuebles rurales, establecimientos de fin de semana, ganado y vehículos". "Creemos que era testaferro", señaló Ruiz Díaz.

Quién es Víctor Centurión

Víctor Centurión Víctor Centurión durante su pasaje por Guaraní de Paraguay en 2019 Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Centurión es un futbolista paraguayo de 39 años que fue arquero de Olimpia, equipo con el que salió campeón. También llegó a jugar por la selección paraguaya.

Su trayectoria deportiva incluye pasajes por equipos como Sol de América, Guaraní y Libertad.

Pero también jugó para Rubio Ñú, equipo que tiene especial relevancia en este caso, ya que con él se vinculó Marset como contratista y financista durante su pasaje por Paraguay.

Marset hizo inversiones en ese club que permitieron remodelar el estadio y una de sus empresas se transformó en sponsor del cuadro, algo que también llegó a hacer con River Plate de Paraguay.

El pasaje de Centurión por el equipo se produjo en 2021, al mismo tiempo que Marset se vinculaba con Rubio Ñú, algo que surge de la investigación A Ultranza.