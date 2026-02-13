Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay quedó eliminado en su grupo en el Campeonato Sudamericano femenino sub 20: anotó un gol en cuatro partidos, en una llave sin Brasil ni Argentina

Las celestes tuvieron una pobre actuación que las dejó fuera del torneo en el que solo jugaron la primera fase

13 de febrero 2026 - 13:16hs
Clara Güell de Uruguay ante Venezuela por el Campeonato Sudamericano femenino sub 20

FOTO: @AUFfemenino

La selección uruguaya femenina sub 20 quedó eliminada del Campeonato Sudamericano sub 20 que se disputa en Paraguay, luego de los resultados registrados este jueves en el torneo.

Las dirigidas por Marcel Rauss, tenían fecha libre en su grupo en la última fecha y dependían de otros resultados para poder acceder a la siguiente ronda.

Cabe recordar que a la misma clasificaban las tres primeras ubicadas en la tabla de posiciones.

Un solo gol en cuatro partidos

Uruguay logró un solo triunfo, un empate y dos derrotas en su grupo en el Campeonato Sudamericano femenino sub 20 y debido a ello, no clasificó de fase para seguir en el torneo.

En su debut, cayó 2-0 ante Venezuela, comenzando con mal pie.

Luego llegó un pálido empate 0-0 contra Paraguay, que incluso erró un penal.

En la tercera fecha llegó la única alegría celeste, y también el único gol en cuatro encuentros, cuando vencieron 1-0 a Chile, la última del grupo.

Finalmente, en lo que terminó siendo su despedida, el pasado miércoles cayeron 2-0 ante Colombia que terminó primera en la llave.

Las celestes dependían que en la última fecha jugada este jueves, Paraguay ni siquiera empatara con Colombia, o que Chile no venciera por más de dos goles a Venezuela.

Los resultados que se dieron fueron que las guaraníes igualaron 0-0 con las cafeteras y también las venezolanas con las chilenas.

De esa manera, al sumar un punto Paraguay, dejó afuera a Uruguay que ya se vuelve para Montevideo.

Las posiciones finales del grupo quedaron de la siguiente manera:

Colombia 8 puntos
Venezuela 7
Paraguay 5
Uruguay 4
Chile 2

