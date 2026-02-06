Uruguay sigue sin poder hacer un gol, empató 0-0 con Paraguay, que erró un penal, y se complica en el Campeonato Sudamericano femenino sub 20

Erika Vidiella de Uruguay va a la marca de una rival de Paraguay en el Campeonato Sudamericano femenino sub 20

La selección uruguaya femenina sub 20 empató 0-0 contra Paraguay este viernes en lo que fue su segundo partido de su grupo en el Campeonato Sudamericano sub 20 que se disputa en ese país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Las dirigidas por Marcel Rauss formaron con Olmedo; Alfonso, Vázquez, Frachia, Güell; Cousillas, Cordero, Pereira; Guedes, Gómez y Osores.

El encuentro se disputó en el Estadio Luis Alfonso Giagni, a 16 km de la ciudad de Asunción, y el primer tiempo tuvo muy poca acción.

ESPAÑA El nuevo trabajo de Mina Bonino, la esposa de Federico Valverde, quien aprovecha muy bien su tiempo

PEÑAROL La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

El partido

El encuentro no comenzó del todo bien para Uruguay.

Es que ya a los 6 minutos, las paraguayas tuvieron un penal a favor que finalmente fue rematado afuera.

En el resto de la primera parte, no hubo demasiadas emociones en los arcos y el mismo terminó igualado 0-0.

Ya en el complemento, sobre los 50 minutos, Rauss ensayó la primera variante en las celestes. Ingresó Isabela Pérez por Agustina Gómez en ofensiva.

Cuatro minutos después ingresó también Allegra Rodríguez por Antonella Cordero, en tanto que a los 65', lo hicieron Erika Vidiella y Pierina González, por Valentina Pereira y Melisa Alfonso, respectivamente. El marcador seguía sin moverse y estaba 0-0.

A los 87' llegaron los últimos dos cambios: entraron Julieta Mozejko por Julieta Osores y Romina Morel por Rocío Frachia.

Tras dos encuentros jugados, las uruguayas perdieron uno y empataron otro, y aún no convirtieron ningún gol.

En el otro encuentro del grupo de Uruguay jugado este viernes Chile y Colombia igualaron 0-0.

Por la tercera fecha, la selección uruguaya enfrentará a las chilenas este domingo a la hora 18.

Las posiciones tras la segunda fecha, quedaron de la siguiente manera:

Paraguay 4 puntos

Venezuela 3 (1 partido jugado)

Colombia 1 (1 partido jugado)

Uruguay 1

Chile 1