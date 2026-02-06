El nuevo trabajo de Mina Bonino, la esposa de Federico Valverde, quien aprovecha muy bien su tiempo

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid

Federico Valverde se prepara para un nuevo compromiso con Real Madrid. Este domingo jugará nuevamente por LaLiga de España para intentar alcanzar la punta de la misma, siempre y cuando Barcelona no gane.

Los merengues se enfrentarán ese día a Valencia como visitante en el Estadio de Mestalla a la hora 17.

En lo deportivo, Real Madrid ha tenido problemas importantes, pero siempre está cerca de la punta, al menos, en el torneo local.

En la Champions League, en tanto, deberán jugar el Repechaje ante Benfica de Portugal, ya que no clasificaron de forma directa a la siguiente fase.

El trabajo de Mina Bonino, la esposa de Valverde

Mientras Federico Valverde defiende todas las semanas a Real Madrid y se prepara para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, su esposa, Mina Bonino, también hace su trabajo, además de criar a sus dos hijos.

La pareja de Valverde tiene un gran éxito con la compra de casas para reformar.

Luego de su intervención las vuelve a alquilar las mismas y de esa forma, recupera el dinero invertido.

Fue ella misma la que reveló a través de TikTok en que consistía este negocio. Y es que vio en Madrid otra forma de ganar dinero. La inversión en casas para reformarlas y multiplicar su valor le está dando sus frutos.

Ella misma se dedica a reformarlas, transformarlas en nuevas viviendas que también decora.