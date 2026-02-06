El relato de la argentina que denunció violación en Uruguay por tres futbolistas peruanos: "Estaba como desmayada pero escuchaba voces; decían 'podés con los tres'"

La denuncia de abuso sexual contra los futbolistas peruanos del club Alianza Lima Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, presentada por una joven argentina de 22 años, viene siendo investigada en Argentina porque ella la presentó al regresar a su país. Sin embargo, de su relato queda claro que los hechos ocurrieron en Montevideo, por lo que la justicia argentina deberá decidir si remite las actuaciones a Uruguay.

Según el testimonio de la denunciante, al que accedió El Observador, el ataque ocurrió en la madrugada del lunes 19 de enero en una habitación del hotel Hyatt, luego de que Alianza Lima enfrentara a Colo Colo en el estadio Viera del Prado el domingo 18. Afirmó que la violaron aunque dijo no recordar si los tres cometieron el acto, dado que estaba "como desmayada".

Declaró que viajó el sábado 17 a Uruguay con una amiga que la invitó el día anterior. “La noche del sábado nos alojamos en Hotel Costanero (…) estábamos nosotras dos solas. Nos quedábamos hasta el lunes 19. Ella me invitó. Me dijo que Carlos Zambrano la había invitado y que era todo gratis”.

Según su relato, vieron a Zambrano en la noche del sábado en el hotel Hyatt, donde él se alojaba, y las había invitado a cenar. Sin embargo, a los 15 minutos “se fue porque dijo que tenía que hablar con el entrenador”.

Luego, ella también se fue con un amigo que tiene en Montevideo, que la pasó a buscar por el hotel. Relató que antes de que bajara Zambrano le había comentado a su amiga que se iría y ella se molestó. Le dijo que había viajado a acompañarla y no podía dejarla sola. Luego, le dijo que se fuera y que le diría al futbolista que estaba indispuesta.

En su relato contó que en la tarde del domingo fueron a Montevideo Shopping, a comprar vodka, tequila y vino en una tienda de bebidas. Luego fueron a ver el partido de Alianza Lima al estadio Víctor Viera y llegaron media hora antes de que comenzara el partido.

Luego del encuentro se alojaron en el Hyatt. La denunciante declaró que se sentía mal, con chuchos de frío porque había tomado frío en el estadio, por lo que se acostó a dormir. Después de la medianoche su amiga le avisó que los futbolistas irían a la habitación de ellas.

Relató que el primero que llegó fue Zambrano y luego Trauco. Mencionó que luego llegaron tres más (Pedro Aquino, Erick Castillo y Peña). “Eran cinco y nosotras dos. Antes de yo tomar alcohol, veo que no iban a salir (había pensado que saldrían a bailar). Entonces pienso que mejor era tomar para levantarme un poco. Ahí empezamos a tomar, escuchando música. Zambrano me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando. Yo estaba tomando vodka”.

Finalmente se quedaron los tres denunciados. Aunque dijo tener algunas lagunas, recordó que les decían que se sacaran la ropa. Dijo que un momento se quedó en la cama con los tres y uno de ellos la penetró mientras los otros se masturbaban. También dijo que se sentía “como desmayada pero escuchaba las voces”. “Yo escuchaba: ´Podes con los tres´ (sic)... Yo le empecé a decir que no quería y Peña decía que si yo no quería, es que no quería”. Según su relato, luego fue al baño y se dio cuenta de que estaba sangrando. Su amiga le dijo que la “habían abusado”.

Tras regresar a Buenos Aires decidió ir al médico porque seguía sangrando. Asistió al hospital Muñiz y a la clínica San Juan de Dios, en San Isidro. Según contó en su declaración ante las autoridades argentinas le diagnosticaron fisura anal de dos centímetros y le dieron pastillas retrovirales. También la vio una infectóloga, al día siguiente. La atendió una asistente social y una psicóloga.

Si bien al principio dijo que no quería denunciar, cuando le preguntaron si lo haría, finalmente lo concretó. Dijo que la actitud de su amiga fue muy rara, que no confía en ella ya que luego de regresar de Montevideo la bloqueó de Instagram. “Quiero un botón antipánico, porque tengo miedo. Quiero justicia”, finalizó.

El debate sobre la jurisdicción del delito en el caso

Luego de que la mujer radicó la denuncia del ataque, se informó a la División de Delitos de Violencia Sexual de la policía argentina y se abrió una causa por abuso sexual con acceso carnal que está a cargo del juez Edmundo Rabbione, quien deberá definir si declina la competencia a Uruguay.

Consultado sobre el caso el penalista Jorge Barrera dijo a El Observador que por el artículo 9 del Código Penal rige la territorialidad del delito, y por lo tanto los delitos que se cometen en Uruguay, se deben investigar en Uruguay. Además afirmó que el principio de igualdad de la Constitución y el de soberanía nacional abonan la tesis de que "es el Estado uruguayo el que debe dilucidar esta situación". "Así como los delitos que se cometen en el extranjero no se investigan conforme a la ley uruguaya aunque los actores sean nacionales, en este caso si un peruano comete actos en Uruguay es la ley uruguaya la que se aplica", dijo.

Agregó que de acuerdo al estatuto de la víctima, que rige desde que entró en vigencia el actual proceso penal, la víctima "puede comparecer en el proceso y tener una voz activa, puede nombrar abogado en Uruguay, presentar evidencias para que la fiscalía pueda determinar si hay elementos para formalizar la investigación, para llegar a un acuerdo y a un proceso abreviado o para archivarlo. Afirmó que la clave estará en determinar si existió o no consentimiento de la mujer.

El delito de violación tiene penas que van desde los 3 a los 16 años, mientras que el abuso sexual se castiga con 2 a 12 años y si es abuso sexual especialmente agravada puede ser castigado con penas de hasta 16 años.

Denunciados separados de Alianza Lima en Perú

Alianza Lima separó “indefinidamente” del equipo a los tres futbolistas denunciados e inició un procedimiento disciplinario, que permanecen en su país sin haber sido citados por el momento.

Según supo El Observador alguno de ellos hizo averiguaciones con abogados de Uruguay por si el caso llega a ser investigado en el país.

Los futbolistas involucrados han rechazado las imputaciones. Zambrano dijo que todo se trata de “versiones parciales e inexactas que han generado una fuerte exposición mediática que le han causado un profundo perjuicio personal y profesional”.

El mediocampista Sergio Peña publicó un comunicado en el que negó “tajantemente” cualquier participación en los hechos delictivos, aunque en una entrevista su abogado reconoció que sí estuvo en la habitación.

Trauco afirmó que se ha producido “confusión” y “daño injusto” y señaló que se pondrá a disposición de las autoridades.

Por medio de un comunicado oficial el club expresó su voluntad de facilitar el trabajo de la Justicia: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.