En la mañana de este viernes, un hombre de 43 años alertó a la Armada Nacional que había visto un posible artefacto explosivo mientras pescaba cerca del Frigorífico La Caballada, ubicado en el kilómetro 332.600 de la Ruta 1, en el departamento de Salto. Según el testimonio del pescador, el objeto presentaba características morfológicas compatibles con una granada de fragmentación.
Encuentran posible artefacto explosivo cerca de un frigorífico de Salto: presenta similitudes con una granada
