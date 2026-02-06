Dólar
/ Nacional / ARMADA

Encuentran posible artefacto explosivo cerca de un frigorífico de Salto: presenta similitudes con una granada

Según el testimonio del pescador que halló el artefacto, el objeto presenta características morfológicas compatibles con una granada de fragmentación

6 de febrero 2026 - 12:28hs
Encuentran posible artefacto explosivo. / Foto de Archivo

Encuentran posible artefacto explosivo. / Foto de Archivo

Armada Nacional

En la mañana de este viernes, un hombre de 43 años alertó a la Armada Nacional que había visto un posible artefacto explosivo mientras pescaba cerca del Frigorífico La Caballada, ubicado en el kilómetro 332.600 de la Ruta 1, en el departamento de Salto. Según el testimonio del pescador, el objeto presentaba características morfológicas compatibles con una granada de fragmentación.

Ante el informe, se dispuso de forma inmediata el envío del móvil al lugar indicado, donde el personal actuante constató la presencia del artefacto sospechoso. En respuesta, se estableció un perímetro de seguridad preventivo alrededor del área y se solicitó la intervención del Ejército Nacional.

A los pocos minutos, llegó al sitio el personal del Ejército Nacional, que asumió el procedimiento. Posteriormente, se procedió al retiro del artefacto explosivo, asegurando que no representara un riesgo para la zona.

El caso fue notificado a la Fiscalía, siendo la Fiscal adscripta de 2° Turno, Marcela Pintos, la autoridad interviniente. La fiscal dispuso tomar declaración al denunciante y continuar con el procedimiento.

