Policía investiga la muerte de un adolescente de 14 años en un espacio de Familia y Hogares Especiales de INAU

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un adolescente de 14 años, que padecía diversas patologías, murió esta madrugada en un hogar de menores con discapacidad, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

De acuerdo a la misiva, en la madrugada del 6 de febrero personal policial acudió al Espacio Familia y Hogares Especiales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tras recibir una comunicación del Centro de Comando Unificado, informando sobre el fallecimiento de un menor de edad.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la directora del centro, quien explicó que el joven, de 14 años, padecía diversas patologías y, en horas de la madrugada, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Ante la emergencia se le realizaron maniobras de reanimación y se dio aviso a una ambulancia de emergencia, que llegó rápidamente al lugar. A pesar de los esfuerzos por revivir al menor, se constató su fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno, al ser informada del caso, dispuso la presencia de la Policía Científica en el lugar y ordenó que el cuerpo sea trasladado para su autopsia, a fin de determinar las causas exactas del deceso.