Nahuel Herrera tiene una lesión muscular que lo complica para jugar con Peñarol el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura

Peñarol se apronta para debutar en el Torneo Apertura y al mismo tiempo, en la Liga AUF Uruguaya 2026, cuando este sábado sobre la hora 20.30 reciba en el Estadio Campeón del Siglo a Montevideo City Torque por la primera fecha.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los carboneros están prontos y siguen sumando nombres de relevancia para el grupo.

Diego Aguirre, el técnico, decidió que para este partido ante los celestes colocará en el banco de suplentes al colombiano Luis Angulo, recientemente llegado al club, ya que lo vio bien.

Nahuel Herrera debió salir en el entretiempo del clásico que ganó Peñarol a Nacional en definición por penales el pasado domingo, consiguiendo el primer título oficial de la temporada: la Supercopa Uruguaya 2026. Todo fue por una lesión.

URUGUAYOS "Quizás no le sea fácil": DT de Barcelona elogió a Ronald Araujo pero reconoció que hay que seguir ayudándolo para que se adapte a su "filosofía"

PEÑAROL La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

Como informó Referí el pasado miércoles, en principio ya estaba descartado para este compromiso ante Montevideo City Torque.

No obstante, con el correr de las horas y según informaron dos fuentes del club a Referí este viernes, al futbolista le realizaron exámenes.

gonzalo carneiro nahuel herrera supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Los mismos arrojaron que se encuentra desgarrado -aunque oficialmente eso no fue confirmado- y se perderá entre tres y cuatro partidos.

Eso implica que Nahuel Herrera estará en duda para jugar el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

El zaguero es fundamental en el andamiaje del equipo de Diego Aguirre, por lo que en caso de no estar, será una baja de mucha trascendencia.