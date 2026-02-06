Nahuel Herrera tiene una lesión muscular que lo complica para jugar con Peñarol el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura
El zaguero es una pieza fundamental en el andamiaje del equipo de Diego Aguirre
6 de febrero 2026 - 12:47hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol
Peñarol se apronta para debutar en el Torneo Apertura y al mismo tiempo, en la Liga AUF Uruguaya 2026, cuando este sábado sobre la hora 20.30 reciba en el Estadio Campeón del Siglo a Montevideo City Torque por la primera fecha.
Los carboneros están prontos y siguen sumando nombres de relevancia para el grupo.
Nahuel Herrera debió salir en el entretiempo del clásico que ganó Peñarol a Nacional en definición por penales el pasado domingo, consiguiendo el primer título oficial de la temporada: la Supercopa Uruguaya 2026. Todo fue por una lesión.