Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Nahuel Herrera tiene una lesión muscular que lo complica para jugar con Peñarol el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura

El zaguero es una pieza fundamental en el andamiaje del equipo de Diego Aguirre

6 de febrero 2026 - 12:47hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol&nbsp;

Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol 

Peñarol se apronta para debutar en el Torneo Apertura y al mismo tiempo, en la Liga AUF Uruguaya 2026, cuando este sábado sobre la hora 20.30 reciba en el Estadio Campeón del Siglo a Montevideo City Torque por la primera fecha.

Los carboneros están prontos y siguen sumando nombres de relevancia para el grupo.

La lesión de Nahuel Herrera

Nahuel Herrera debió salir en el entretiempo del clásico que ganó Peñarol a Nacional en definición por penales el pasado domingo, consiguiendo el primer título oficial de la temporada: la Supercopa Uruguaya 2026. Todo fue por una lesión.

Luis Angulo entrenó por primera vez en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

Hansi Flick y Ronald Araujo
URUGUAYOS

"Quizás no le sea fácil": DT de Barcelona elogió a Ronald Araujo pero reconoció que hay que seguir ayudándolo para que se adapte a su "filosofía"

Como informó Referí el pasado miércoles, en principio ya estaba descartado para este compromiso ante Montevideo City Torque.

No obstante, con el correr de las horas y según informaron dos fuentes del club a Referí este viernes, al futbolista le realizaron exámenes.

gonzalo carneiro nahuel herrera supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201

Los mismos arrojaron que se encuentra desgarrado -aunque oficialmente eso no fue confirmado- y se perderá entre tres y cuatro partidos.

Eso implica que Nahuel Herrera estará en duda para jugar el clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

El zaguero es fundamental en el andamiaje del equipo de Diego Aguirre, por lo que en caso de no estar, será una baja de mucha trascendencia.

Temas:

Peñarol Nahuel Herrera Nacional clásico Torneo Apertura Liga AUF Uruguaya Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Carlos Zambrano, uno de los denunciados
DENUNCIA INTERNACIONAL

El relato de la argentina que denunció violación en Uruguay por tres futbolistas peruanos: "Estaba como desmayada pero escuchaba voces; decían 'podés con los tres'"

Karim Benzema
ARABIA SAUDITA

Karim Benzema debutó con tres goles en Al Hilal, Darwin Núñez no estuvo ni en el banco y Gustavo Tejera fue el juez

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi
DERECHOS DE TV

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera
NACIONAL

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos