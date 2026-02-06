Boston River vs Nacional: así está el Campeones Olímpicos, donde el sastre entrenó esta semana y cancha que Jadson Viera conoce muy bien
Boston River entrenó en el campo de juega en la semana, mientras que Jadson Viera lo conoce muy bien
6 de febrero 2026 - 13:58hs
Práctica de Boston River en Florida el pasado miércoles
IDF
Boston River recibirá a Nacional este domingo a las 20:30 horas en el Estadio Campeones Olímpicos, la cancha de Florida en la que el sastre ha oficiado de local en los últimos años y que volverá a ser su escenario en este 2026.
En la previa al primer partido del Torneo Apertura, el plantel rojiverde realizó este miércoles por la mañana un entrenamiento abierto al público en dicho campo de juego, para conocer cómo está el césped.
Además, Boston cuenta en esta temporada con un nuevo entrenador, Israel Damonte, y con caras nuevas, que aprovecharon para reconocer el piso.
Tras el entrenamiento, el técnico argentino señaló que el estadio le pareció “bien”. “La cancha es un césped diferente al que nosotros entrenamos, pero bien. Lo importante es que tiene pasto, sé que en la semana se juegan partidos, pero dentro de todo estaba bien y va a llegar de buena manera el fin de semana”, agregó a Sport 890.
El DT tricolor, Jadson Viera, conoce muy bien el estadio floridense ya que fue el entrenador de Boston River en los dos últimos años, con muy buenas campañas.
Jadson Viera rumbo a Florida
Video: TVFlorida
De hecho, tras salir campeón de la Liga AUF Uruguaya el año pasado, luego de pasar a Nacional desde los rojiverdes para las dos últimas fechas del Clausura y las finales, fue hasta Florida para cumplir una promesa a San Cono, por sus años en Boston y por el título.