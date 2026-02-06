Buena noticia para Nacional: FIFA falló a favor en reclamo a Newell's por cuotas impagas por el pase del Colo Ramírez; mirá los números

Los tricolores reclamaron el pago de dos cuotas de la transferencia del atacante, la 7 y la 8, que el equipo rosarino no había realizado.

El jugador fue transferido en enero de 2024 en una operación en la que también participó Liverpool.

Ramírez estaba cedido por los negriazules a los tricolores. Liverpool era titular de los derechos federativos y del 50% de los derechos económicos del jugador, mientras que Nacional era titular de del 50% de los derechos económicos.

Newell’s se interesó por el delantero y pagó US$ 4 millones a Liverpool y Nacional por su fichaje, quedándose con el 80% de la ficha y los derechos federativos.

El expediente de la FIFA indica cómo fue el plan de pago acordado en las siguientes 12 cuotas:

La suma de dólares estadounidenses un millón (US$ 1.000.000,00.-) a la firma del convenio de transferencia.

La suma de dólares estadounidenses quinientos mil (US$ 500.000,00.-) pagadero el día 30 de marzo de 2024.

La suma de dólares estadounidenses trescientos cincuenta mil (US$ 350.000,00.-), el día 31 de julio de 2024.

La suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (US$ 150.000,00.-), el día 30 de octubre de 2024.

La suma de dólares estadounidenses trescientos cincuenta mil (US$ 350.000,00.-), pagaderos el día 31 de enero de 2025.

La suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (US$ 150.000,00.-) el día 30 de abril de 2025.

La suma de dólares estadounidenses trescientos cincuenta mil (US$ 350.000,00.-) el día 31 de julio de 2025.

la suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (US$ 150.000,00.-) el día 30 de octubre de 2025.

La suma de dólares estadounidenses trescientos cincuenta mil (US$ 350.000,00.-) pagaderos el día 31 de enero de 2026.

La suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (US$ 150.000,00.-) el día 30 de abril de 2026.

La suma de dólares estadounidenses trescientos cincuenta mil (US$ 350.000,00.-) el día 31 de julio de 2026.

La suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (US$ 150,000,00.-) pagaderos el día 30 de octubre de 2026.

También se indicó que “el pago de las sumas correspondientes a las cuotas 1, 2, 7 y 8 deberá realizarse íntegramente a favor de NACIONAL” y que “por su parte, el pago de las sumas correspondientes a las cuotas 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 deberá realizarse íntegramente a favor de LIVERPOOL”.

Y se estableció una mora: “En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de los pagos, la mora se producirá en forma automática, con la sola obligación de LIVERPOOL o NACIONAL, según sea el acreedor, de intimar a su cumplimiento dentro de los 15 días. De producirse la mora se aplicará sobre la cuota adeudada una penalidad del 10% y un interés del 15% anual. Asimismo, de persistir la mora por un plazo de 90 días desde la intimación referida, se producirá la caducidad de los plazos y la exigibilidad de toda la deuda, aplicándose sobre la misma la referida penalidad del 10% y el interés del 15% anual desde la caducidad de plazos hasta el efectivo pago”

El reclamo de Nacional

El 19 de setiembre de 2025, Nacional reclamó ante FIFA que las cuotas 7 y 8, por US$ 350.000 y US$ 150.000, respectivamente, que le correspondían, no fueron pagadas en fecha por Newell’s.

Los tricolores solicitaron el pago por un total de US$ 500.000 más los intereses y penalizaciones.

Desde el club rosarino, por su parte, respondieron a FIFA y argumentaron el no pago e la cuota de US$ 350.000 por “la falta de envío de la factura previa” desde los albos.

Tras analizar el caso, la Cámara de Estatus del Jugador tomó su decisión, consideró que la obligación de pago era exigible pese a no haber factura y que el contrato fue válidamente ejecutado, y definió que Newell’s deberá a pagar a Nacional “US$ 500.000 como monto adeudado, más intereses del 5% anual de la siguiente manera: Intereses del 5% anual sobre el monto de US$ 350,000 desde el 19 de septiembre de 2025 hasta la fecha de pago efectivo. Intereses del 5% anual sobre el monto de USD 150,000 desde el 31 de octubre de 2025 hasta la fecha de pago efectivo”.

“Cualquier otra reclamación del Demandante es rechazada”, señalaron.

La FIFA también indicó que el procedimiento tiene un costo de US$ 25.000 que debe ser dividido entre las partes: US$ 5.000 por el demandante, Nacional, y US$ 20.000 por el demandado, Newell’s.