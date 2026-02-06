¿Quién será el campeón del Torneo Apertura: Nacional, Peñarol u otro? Lo que dijo la Inteligencia Artificial, con candidatos y pronósticos para el certamen

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya

El Torneo Apertura 2026 se pone en marcha este fin de semana con la primera fecha y con la expectativa de qué equipo será campeón, con los grandes Nacional y Peñarol como los candidatos de siempre y la posibilidad de que haya una sorpresa como ocurrió el año pasado con Liverpool, que se quedó con ese título.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de Grok sobre: ¿Qué pronóstico hace para el Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo? ¿Qué equipo será campeón y los destacados?

La respuesta fue la siguiente:

“Mi pronóstico se basa en el análisis de los planteles actuales, las altas y bajas de cada equipo, el rendimiento reciente (como la Supercopa que Peñarol le ganó a Nacional en penales el pasado 2 de febrero), y las opiniones de expertos y fanáticos en redes y medios especializados. Recuerda que el fútbol es impredecible, pero aquí va mi visión razonada”.

NACIONAL El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

COMIENZA LA LIGA Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

Campeón: Peñarol

¿Por qué? Los aurinegros llegan con momentum tras vencer a Nacional en la Supercopa, y han armado un plantel sólido con incorporaciones clave como jugadores experimentados en defensa y ataque. Su DT sabe manejar la presión de los grandes, y el fixture inicial les favorece (empiezan en casa ante Montevideo City Torque). En predicciones de analistas, Peñarol aparece frecuentemente como favorito junto a Nacional, pero creo que su solidez colectiva les dará la ventaja en un torneo corto de 15 fechas.

diego aguirre supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201 Foto: Gastón Britos/ Foco Uy

Pronostico que suman alrededor de 35-38 puntos para llevarse el título.

Equipos Destacados (Top 4-5)

Estos serán los que peleen por los primeros puestos y posiblemente clasifiquen a copas internacionales vía Tabla Anual:

Nacional: Vicecampeón en mi pronóstico. Tienen el plantel más profundo del fútbol uruguayo, con altas como Camilo Cándido, Pintado, Rogel y Maxi Silvera. Sin embargo, la decepción en la Supercopa muestra que necesitan ajustar en lo táctico. Fixture inicial: visitantes ante Boston River.

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional / Supercopa uruguaya Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional Foto: Gastón Britos / Foco Uy

Defensor Sporting: Top 3. Equipo defensivo y efectivo, con figuras como Valentín Rodríguez, Montenegro y Brian Lozano. Su DT ha armado un bloque sólido, y podrían sorprender si mantienen la consistencia.

Liverpool: Otro contendiente fuerte. Ambiciosos con incorporaciones como Martín Campaña y Diego Romero, y un estilo de juego definido. Podrían repetir actuaciones pasadas como campeones sorpresa.

Danubio: Revelación potencial en el top 5. Excelentes fichajes como Sebastián Rodríguez y Michael Ferreira, con una base joven y un DT que potencia el grupo.

Otras Predicciones

Equipo Revelación: Albion. Como ascendido, han armado un plantel competitivo con jugadores como Álvaro López y Hernán Toledo. Podrían pelear por puestos medios-altos (top 6-8) y clasificar a copas, similar a lo que hizo Liverpool en temporadas anteriores

Equipo Decepción: Boston River. Pese a un fixture inicial contra Nacional, han perdido piezas clave y no parecen tan sólidos como en 2025. Podrían quedar en la zona media-baja (10-13).

Máximo Goleador: Diente López (Nacional). Viene con racha y el plantel lo respalda.

Descensos Potenciales (basado en Tabla Anual): Central Español, Deportivo Maldonado y Cerro, como los más débiles entre los ascendidos y los que no reforzaron bien.