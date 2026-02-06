¿Quién será el campeón del Torneo Apertura: Nacional, Peñarol u otro? Lo que dijo la Inteligencia Artificial, con candidatos y pronósticos para el certamen
¿Qué pronóstico hace la IA para el Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo? ¿Qué equipo será campeón y los destacados? Mirá lo que dijo
6 de febrero 2026 - 12:12hs
Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
Dante Fernández / FocoUy
El Torneo Apertura 2026 se pone en marcha este fin de semana con la primera fecha y con la expectativa de qué equipo será campeón, con los grandes Nacional y Peñarol como los candidatos de siempre y la posibilidad de que haya una sorpresa como ocurrió el año pasado con Liverpool, que se quedó con ese título.
Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de Grok sobre: ¿Qué pronóstico hace para el Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo? ¿Qué equipo será campeón y los destacados?
La respuesta fue la siguiente:
“Mi pronóstico se basa en el análisis de los planteles actuales, las altas y bajas de cada equipo, el rendimiento reciente (como la Supercopa que Peñarol le ganó a Nacional en penales el pasado 2 de febrero), y las opiniones de expertos y fanáticos en redes y medios especializados. Recuerda que el fútbol es impredecible, pero aquí va mi visión razonada”.
¿Por qué? Los aurinegros llegan con momentum tras vencer a Nacional en la Supercopa, y han armado un plantel sólido con incorporaciones clave como jugadores experimentados en defensa y ataque. Su DT sabe manejar la presión de los grandes, y el fixture inicial les favorece (empiezan en casa ante Montevideo City Torque). En predicciones de analistas, Peñarol aparece frecuentemente como favorito junto a Nacional, pero creo que su solidez colectiva les dará la ventaja en un torneo corto de 15 fechas.
Pronostico que suman alrededor de 35-38 puntos para llevarse el título.
Equipos Destacados (Top 4-5)
Estos serán los que peleen por los primeros puestos y posiblemente clasifiquen a copas internacionales vía Tabla Anual:
Nacional: Vicecampeón en mi pronóstico. Tienen el plantel más profundo del fútbol uruguayo, con altas como Camilo Cándido, Pintado, Rogel y Maxi Silvera. Sin embargo, la decepción en la Supercopa muestra que necesitan ajustar en lo táctico. Fixture inicial: visitantes ante Boston River.
Defensor Sporting: Top 3. Equipo defensivo y efectivo, con figuras como Valentín Rodríguez, Montenegro y Brian Lozano. Su DT ha armado un bloque sólido, y podrían sorprender si mantienen la consistencia.
Liverpool: Otro contendiente fuerte. Ambiciosos con incorporaciones como Martín Campaña y Diego Romero, y un estilo de juego definido. Podrían repetir actuaciones pasadas como campeones sorpresa.
Danubio: Revelación potencial en el top 5. Excelentes fichajes como Sebastián Rodríguez y Michael Ferreira, con una base joven y un DT que potencia el grupo.
Otras Predicciones
Equipo Revelación: Albion. Como ascendido, han armado un plantel competitivo con jugadores como Álvaro López y Hernán Toledo. Podrían pelear por puestos medios-altos (top 6-8) y clasificar a copas, similar a lo que hizo Liverpool en temporadas anteriores
Equipo Decepción: Boston River. Pese a un fixture inicial contra Nacional, han perdido piezas clave y no parecen tan sólidos como en 2025. Podrían quedar en la zona media-baja (10-13).
Máximo Goleador: Diente López (Nacional). Viene con racha y el plantel lo respalda.
Descensos Potenciales (basado en Tabla Anual): Central Español, Deportivo Maldonado y Cerro, como los más débiles entre los ascendidos y los que no reforzaron bien.
Posición estimada
Equipo
Puntos
Concepto
1
Peñarol
35-38
Favorito por su momento
2
Nacional
33-36
Mejor plantel, pero ajustes pendientes
3
Defensor Sporting
30-33
Defensivo y consistente
4
Liverpool
28-31
Ambicioso con buen DT
5
Danubio
27-30
Revelación por fichajes
6-8
Albion / Juventud / Torque
24-27
Sorpresas ascendidas o estables
9-12
Wanderers / Racing / Progreso / Cerro Largo
20-23
Media tabla, luchando por copas
13-16
Boston River / Central Español / Maldonado / Cerro