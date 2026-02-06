Dólar
TORNEO APERTURA

¿Quién será el campeón del Torneo Apertura: Nacional, Peñarol u otro? Lo que dijo la Inteligencia Artificial, con candidatos y pronósticos para el certamen

¿Qué pronóstico hace la IA para el Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo? ¿Qué equipo será campeón y los destacados? Mirá lo que dijo

6 de febrero 2026 - 12:12hs
Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya

Dante Fernández / FocoUy

El Torneo Apertura 2026 se pone en marcha este fin de semana con la primera fecha y con la expectativa de qué equipo será campeón, con los grandes Nacional y Peñarol como los candidatos de siempre y la posibilidad de que haya una sorpresa como ocurrió el año pasado con Liverpool, que se quedó con ese título.

Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de Grok sobre: ¿Qué pronóstico hace para el Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo? ¿Qué equipo será campeón y los destacados?

20251102 Pelota Penalty Liga AUF Uruguaya balón oficial Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (14)
Pelota Penalty

La respuesta fue la siguiente:

“Mi pronóstico se basa en el análisis de los planteles actuales, las altas y bajas de cada equipo, el rendimiento reciente (como la Supercopa que Peñarol le ganó a Nacional en penales el pasado 2 de febrero), y las opiniones de expertos y fanáticos en redes y medios especializados. Recuerda que el fútbol es impredecible, pero aquí va mi visión razonada”.

El trofeo de la Liga AUF Uruguaya
COMIENZA LA LIGA

NACIONAL

Campeón: Peñarol

¿Por qué? Los aurinegros llegan con momentum tras vencer a Nacional en la Supercopa, y han armado un plantel sólido con incorporaciones clave como jugadores experimentados en defensa y ataque. Su DT sabe manejar la presión de los grandes, y el fixture inicial les favorece (empiezan en casa ante Montevideo City Torque). En predicciones de analistas, Peñarol aparece frecuentemente como favorito junto a Nacional, pero creo que su solidez colectiva les dará la ventaja en un torneo corto de 15 fechas.

diego aguirre supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201

Pronostico que suman alrededor de 35-38 puntos para llevarse el título.

Equipos Destacados (Top 4-5)

Estos serán los que peleen por los primeros puestos y posiblemente clasifiquen a copas internacionales vía Tabla Anual:

Nacional: Vicecampeón en mi pronóstico. Tienen el plantel más profundo del fútbol uruguayo, con altas como Camilo Cándido, Pintado, Rogel y Maxi Silvera. Sin embargo, la decepción en la Supercopa muestra que necesitan ajustar en lo táctico. Fixture inicial: visitantes ante Boston River.

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional / Supercopa uruguaya
Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional

Defensor Sporting: Top 3. Equipo defensivo y efectivo, con figuras como Valentín Rodríguez, Montenegro y Brian Lozano. Su DT ha armado un bloque sólido, y podrían sorprender si mantienen la consistencia.

Liverpool: Otro contendiente fuerte. Ambiciosos con incorporaciones como Martín Campaña y Diego Romero, y un estilo de juego definido. Podrían repetir actuaciones pasadas como campeones sorpresa.

Danubio: Revelación potencial en el top 5. Excelentes fichajes como Sebastián Rodríguez y Michael Ferreira, con una base joven y un DT que potencia el grupo.

Otras Predicciones

Equipo Revelación: Albion. Como ascendido, han armado un plantel competitivo con jugadores como Álvaro López y Hernán Toledo. Podrían pelear por puestos medios-altos (top 6-8) y clasificar a copas, similar a lo que hizo Liverpool en temporadas anteriores

Equipo Decepción: Boston River. Pese a un fixture inicial contra Nacional, han perdido piezas clave y no parecen tan sólidos como en 2025. Podrían quedar en la zona media-baja (10-13).

Máximo Goleador: Diente López (Nacional). Viene con racha y el plantel lo respalda.

Descensos Potenciales (basado en Tabla Anual): Central Español, Deportivo Maldonado y Cerro, como los más débiles entre los ascendidos y los que no reforzaron bien.

Posición estimada Equipo Puntos Concepto
1 Peñarol 35-38 Favorito por su momento
2 Nacional 33-36

Mejor plantel, pero ajustes pendientes
3 Defensor Sporting 30-33

Defensivo y consistente
4 Liverpool 28-31 Ambicioso con buen DT
5 Danubio 27-30 Revelación por fichajes

6-8

Albion / Juventud / Torque

 24-27

Sorpresas ascendidas o estables

9-12

Wanderers / Racing / Progreso / Cerro Largo

 20-23

Media tabla, luchando por copas

13-16

Boston River / Central Español / Maldonado / Cerro

15-19

Zona de descenso

Temas:

Nacional Peñarol

