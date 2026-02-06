¿Cuál fue el "robo del siglo" más grande registrado en Uruguay?

Uruguay fue epicentro esta semana de un hecho delictivo no consumado, pero que pudo haber dado lugar a un nuevo “robo del siglo” : once delincuentes excavaron un túnel con el objetivo de asaltar un banco de Montevideo .

La banda, integrada por ciudadanos uruguayos y extranjeros, tenía como finalidad apoderarse de un millonario botín resguardado en una sucursal financiera de Ciudad Vieja . En el operativo participaron diversas áreas en apoyo a la investigación, entre ellas la Dirección Nacional de Bomberos , la Policía Científica , el Centro de Comando Unificado (CCU) , la Dirección General de Operaciones Especiales y la Guardia Republicana .

“En este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía como objetivo, muy probablemente, un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”, subrayó el ministro del Interior, Carlos Negro , en conferencia de prensa.

Si bien la calificación esbozada por el funcionario remitió casi de inmediato al atraco ocurrido el 13 de enero de 2006 en la localidad argentina de Acassuso , en el que tuvo participación el uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes , la historia delictiva nacional cuenta con un antecedente propio: el robo al Casino San Rafael de 1969.

El "robo del siglo" más grande registrado en Uruguay

El 18 de febrero de 1969, el lujoso Casino San Rafael de Punta del Este fue escenario de uno de los hechos delictivos más resonantes de la historia uruguaya. En plena temporada, cuando el balneario concentraba a la élite local y extranjera, un comando del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros ejecutó un millonario asalto que pasaría a ser recordado como el "robo del siglo".

El robo tuvo como víctima a Luis Eduardo Mailhos, un poderoso empresario integrante de la familia más rica del Uruguay en ese entonces.

La operación fue planificada con precisión quirúrgica. Aprovechando la actividad turística, los delincuentes ingresaron al complejo durante la madrugada y lograron reducir al personal de seguridad sin efectuar disparos. En cuestión de minutos, se apoderaron del botín proveniente de la recaudación del juego, estimada en decenas de millones de pesos de la época.

image Instalaciones del Casino San Rafael de Punta del Este

Conocidos más tarde como "los Siete Hombres de Oro", Raúl Sendic, Nicolás Estévez, Lucas Mansilla, César Long, Félix Bentín, Ataliva Castillos y Jorge Zabalza lograron valarse de US$ 220.000.

Tras el asalto, la Policía no logró detenciones inmediatas. La falta de pruebas directas, sumada al hermetismo del MLN-T, impidió reconstruir judicialmente el operativo. El caso quedó abierto, pero nunca se dictaron procesamientos específicos.