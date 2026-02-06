Dólar
Cuándo juegan Boston River vs Nacional, cancha, precio de las entradas y dónde verlo por TV

Boston River y Nacional juegan por la primera fecha del Torneo Apertura 2026; mirá día, hora, cancha, entradas y TV

6 de febrero 2026 - 14:39hs
Boston River vs Nacional se enfrentan este fin de semana por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, en el estreno de ambos equipos en la nueva Liga AUF Uruguaya.

¿Cuándo juegan Boston River vs Nacional?

El partido Boston River vs Nacional se juega este domingo 8 de febrero.

El encuentro está programado para la hora 20:30.

Venta de entradas

Los socios de Boston River pagarán $ 100 y menores hasta 12 años acompañados de un mayor gratis.

Por su parte, los socios de Nacional pagarán $ 600 y los no socios tricolores $ 800, con menores hasta 5 años acompañados de un mayor gratis. Para los hinchas tricolores se dispuso de un total de 1.500 boletos.

La venta, que comenzó el martes, es a través de ticketfacil.uy.

Por dónde ver Boston River vs Nacional

El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.

