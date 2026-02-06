Cuándo juegan Boston River vs Nacional, cancha, precio de las entradas y dónde verlo por TV

Los socios de Boston River pagarán $ 100 y menores hasta 12 años acompañados de un mayor gratis.
Por su parte, los socios de Nacional pagarán $ 600 y los no socios tricolores $ 800, con menores hasta 5 años acompañados de un mayor gratis. Para los hinchas tricolores se dispuso de un total de 1.500 boletos.
La venta, que comenzó el martes, es a través de ticketfacil.uy.
Por dónde ver Boston River vs Nacional
El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.