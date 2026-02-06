El duro comunicado de la Saudi Pro League de Arabia Saudita contra Cristiano Ronaldo quien armó un escándalo y no juega en su equipo

Cristiano Ronaldo vive sus peores días desde que llegó al poderoso Al-Nassr, club de Arabia Saudita en la que actualmente marchan segundos detrás de Al-Hilal de Darwin Núñez.

Su situación alcanzó un nuevo nivel tras el enérgico comunicado emitido este viernes por la organización de la propia Saudi Pro League, que rechazó de plano las críticas del astro portugués por considerar que las políticas económicas de la liga perjudican a su equipo a la hora de las contrataciones.

Todo explotó con la llegada de Karim Benzema a Al-Hilal, el club de Darwin Núñez.

Desde 2023, cuando Benzema llegó a Al-Ittihad, Al-Hilal invirtió 215 millones más que Al-Nassr, Al-Ittihad o Al-Ahli, y eso es lo que hace enfurecer a CR7.

El comunicado de la Saudi Pro League

El texto oficial que difundió la Saudi Pro League este viernes y que fue publicado en varios medios internacionales, destaca la autonomía de las entidades en la liga árabe y responde directamente a la postura de la estrella portuguesa, quien alega un tratamiento desigual del PIF hacia su equipo Al-Nassr.

En la nota, la organización sostiene: "Ningún individuo, por más importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", y agregó que los recientes movimientos en el mercado de pases, como la llegada del francés Karim Benzema a Al-Hilal, evidencian cómo cada equipo sigue su propio camino dentro de los parámetros financieros admitidos.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", informó la liga árabe en el comunicado.

Cristiano Ronaldo percibe US$ 237 millones de dólares por temporada, pero este escándalo puede llevar a que su continuidad en el club se vea comprometida.

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", agregó el comunicado.