La razón que llevó a Darwin Núñez a buscar irse de Arabia Saudita para Fenerbahce de Turquía

Darwin Núñez estaba viviendo un gran presente en Al-Hilal de Arabia Saudita, con el que son punteros de la Saudi Pro League, 1 punto por encima de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, cuando se llevan disputadas 19 fechas.

No obstante, en los últimos días, hubo una situación que no le gustó y que lleva a que el interés de Fenerbahce de Turquía por él, sea tenido en cuenta por el exfutbolista de Peñarol.

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa viene siendo titular en el equipo que dirige el italiano Simone Inzaghi.

Más allá de que convirtió pocos goles en esta, su primera temporada, es uno de los puntales del conjunto árabe.

El cambio de situación de Darwin Núñez

Darwin Núñez lleva jugados hasta ahora 16 partidos en la temporada árabe con Al-Hilal en la Saudi Pro League, con seis goles y cuatro asistencias.

A su vez, por la Champions League de Asia disputó cuatro encuentros con un tanto y una asistencia, y por la Kings Cup, disputó dos compromisos.

Pero este lunes se dio un hecho que lo golpeó anímicamente. Al-Hilal contrató a Karim Benzema, quien competirá con él por el puesto.

Según medios turcos y árabes, Darwin Núñez no quedó para nada contento con el fichaje de Benzema por parte de Al Hilal y se sintió menospreciado.

El mercado de fichajes en Turquía cierra este viernes 6.

Mientras mantuvo conversaciones con Fenerbahce, Darwin Núñez pidió no ser incluido en la convocatoria de Al Hilal para el partido que este jueves de la liga saudí ante el penúltimo de la tabla, Al-Akhdoud.

No obstante, Al-Hilal preferiría negociar el traspaso de Marcos Leonardo, no el de Darwin. Los saudíes incluso ofrecieron al brasileño a Fenerbahce, que dejó claro que prefiere al uruguayo.

A su vez, al entrenador del equipo árabe, Simone Inzaghi, le gusta Darwin Núñez y quiere que permanezca en el club.

Estos dos días que quedan serán decisivos para saber si el uruguayo sigue un tiempo más en su actual equipo, o si emigra con N'Golo Kanté -quien fue adquirido de Al-Ittihad, el mismo club que dejó el lunes Benzema- hacia el fútbol turco.