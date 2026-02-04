El emotivo mensaje que compartió Sebastián Coates al cumplirse cinco años de la muerte de su amigo, el Morro García

Sebastián Coates fue uno de los mejores amigos del Morro García.
No solo compartió su generación en las divisiones formativas de Nacional, sino que jugaron juntos en la Primera división con la camiseta tricolor, sino que además, también alternaron en la selección uruguaya sub 20.
Coates subió a sus redes el video que había compartido Nacional este miércoles más temprano, como un emotivo mensaje de que no se olvida de él.
En el mismo se aprecia una entrevista que le realizó la página partidaria tricolor, Decano.com, en la que el Morro aparece junto a Coates.
"Te das cuenta en cosas que son totalmente diferente de las hinchadas. La de Nacional siempre te apoya", contaba el Morro.
Y agregaba: "La generación de 1990 era muy unida. Siempre íbamos todos a todos lados. Eso nos unió".