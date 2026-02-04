Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El emotivo mensaje que compartió Sebastián Coates al cumplirse cinco años de la muerte de su amigo, el Morro García

El capitán de Nacional no dejó pasar una fecha dolorosa para él y recordó a su excompañero de generación

4 de febrero 2026 - 13:06hs

Sebastián Coates. el capitán de Nacional, recordó este miércoles a su amigo, Santiago "Morro" García, de quien se cumplen en esta fecha, cinco años de su fallecimiento en Argentina.

El Morro se quitó la vida cuando defendía a Godoy Cruz de Mendoza y era uno de los jugadores más queridos del plantel.

Su fallecimiento conmocionó al fútbol uruguayo y argentino y puso en debate el tema de la salud mental de los futbolistas.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

La Copa Libertadores
NUEVA MEDIDA

Al igual que el Mundial 2026, la Copa Libertadores tendrá pausas de hidratación en todos sus partidos: la explicación de Conmebol

El recuerdo de Coates al Morro

Sebastián Coates fue uno de los mejores amigos del Morro García.

No solo compartió su generación en las divisiones formativas de Nacional, sino que jugaron juntos en la Primera división con la camiseta tricolor, sino que además, también alternaron en la selección uruguaya sub 20.

seba

Coates subió a sus redes el video que había compartido Nacional este miércoles más temprano, como un emotivo mensaje de que no se olvida de él.

En el mismo se aprecia una entrevista que le realizó la página partidaria tricolor, Decano.com, en la que el Morro aparece junto a Coates.

"Te das cuenta en cosas que son totalmente diferente de las hinchadas. La de Nacional siempre te apoya", contaba el Morro.

Y agregaba: "La generación de 1990 era muy unida. Siempre íbamos todos a todos lados. Eso nos unió".

Temas:

Morro García Nacional Sebastián Coates Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Federico Valverde con la máscara de hipoxia
URUGUAYOS

El durísimo entrenamiento con máscaras que tuvo Federico Valverde en Real Madrid y la buena noticia para el uruguayo por la recuperación de un compañero

El premio que recibió Darwin Núñez al mejor gol de la semana
URUGUAYOS

Darwin Núñez suena para pasar a un club histórico de Europa tras la llegada de Benzema a Al Hilal y en medio de movimientos en el mercado de Arabia Saudita

Luis Suárez en al amistoso ante Alianza Lima
FÚTBOL

La acción de Luis Suárez con un policía en Colombia que recorrió el mundo; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos