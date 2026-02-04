El emotivo mensaje que compartió Sebastián Coates al cumplirse cinco años de la muerte de su amigo, el Morro García

Sebastián Coates. el capitán de Nacional, recordó este miércoles a su amigo, Santiago "Morro" García , de quien se cumplen en esta fecha, cinco años de su fallecimiento en Argentina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Morro se quitó la vida cuando defendía a Godoy Cruz de Mendoza y era uno de los jugadores más queridos del plantel.

Su fallecimiento conmocionó al fútbol uruguayo y argentino y puso en debate el tema de la salud mental de los futbolistas.

Santiago García tenía 30 años cuando murió. y Nacional lo recordó este miércoles en sus redes.

NUEVA MEDIDA Al igual que el Mundial 2026, la Copa Libertadores tendrá pausas de hidratación en todos sus partidos: la explicación de Conmebol

PEÑAROL Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

El recuerdo de Coates al Morro

Sebastián Coates fue uno de los mejores amigos del Morro García.

No solo compartió su generación en las divisiones formativas de Nacional, sino que jugaron juntos en la Primera división con la camiseta tricolor, sino que además, también alternaron en la selección uruguaya sub 20.

seba

Coates subió a sus redes el video que había compartido Nacional este miércoles más temprano, como un emotivo mensaje de que no se olvida de él.

En el mismo se aprecia una entrevista que le realizó la página partidaria tricolor, Decano.com, en la que el Morro aparece junto a Coates.

"Te das cuenta en cosas que son totalmente diferente de las hinchadas. La de Nacional siempre te apoya", contaba el Morro.

Y agregaba: "La generación de 1990 era muy unida. Siempre íbamos todos a todos lados. Eso nos unió".