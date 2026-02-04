Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque
Los carboneros entrenaron este miércoles por la mañana pensando en el inicio del campeonato
4 de febrero 2026 - 12:31hs
Diego Aguirre
Foto: Gastón Britos/Focouy
Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles por segunda vez en esta semana preparando lo que será el debut en la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.
Ellos son Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Eduardo Darias, Emanuel Gularte y Lucas Ferreira. Tres de ellos, son zagueros centrales.
Según informó una fuente del club a Referí este miércoles, Nahuel Herrera presenta una fuerte contractura muscular -por la que dejó el campo al término del primer tiempo del clásico ante Nacional del pasado domingo- y Diego Aguirre no lo va a arriesgar, por lo que no estará este sábado ante Montevideo City Torque.
Se trata de un futbolista fundamental en el andamiaje del equipo carbonero, quien fuera figura en 2025, por lo que será una baja de peso.