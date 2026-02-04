Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Los carboneros entrenaron este miércoles por la mañana pensando en el inicio del campeonato

4 de febrero 2026 - 12:31hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles por segunda vez en esta semana preparando lo que será el debut en la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.

20251123 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP Boca Juniors' defender #32 Ayrton Costa and Talleres' Colombian forward #18 Luis Angulo fight for the ball during the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament round of 16
Ayrton Costa de Boca Juniors y Luis Angulo de Talleres

Ayrton Costa de Boca Juniors y Luis Angulo de Talleres

Peñarol puso a la venta las entradas este martes para dicho compromiso del sábado y en las últimas horas, debido a la gran demanda, decidió habilitar la Tribuna Guelfi también para sus hinchas.

Ellos son Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Eduardo Darias, Emanuel Gularte y Lucas Ferreira. Tres de ellos, son zagueros centrales.

Nahuel Herrera Peñarol
Nahuel Herrera en Pe&ntilde;arol

Nahuel Herrera en Peñarol

Según informó una fuente del club a Referí este miércoles, Nahuel Herrera presenta una fuerte contractura muscular -por la que dejó el campo al término del primer tiempo del clásico ante Nacional del pasado domingo- y Diego Aguirre no lo va a arriesgar, por lo que no estará este sábado ante Montevideo City Torque.

Se trata de un futbolista fundamental en el andamiaje del equipo carbonero, quien fuera figura en 2025, por lo que será una baja de peso.

Peñarol Diego Aguirre Liga AUF Uruguaya Montevideo City Torque

