Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles por segunda vez en esta semana preparando lo que será el debut en la Liga AUF Uruguaya 2026 el próximo sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.

Los aurinegros aguardan para la tarde de este miércoles la llegada del extremo colombiano Luis Angulo, proveniente de Talleres de Córdoba de Argentina, quien firmará su contrato y será nuevo futbolista mirasol.

Peñarol puso a la venta las entradas este martes para dicho compromiso del sábado y en las últimas horas, debido a la gran demanda, decidió habilitar la Tribuna Guelfi también para sus hinchas.

El pasado lunes, Referí informó que cinco futbolistas de Peñarol terminaron el clásico ante Nacional del domingo -en el que ganaron la Supercopa Uruguaya 2026-, con algún tipo de lesiones y que algunos estaban muy en duda. para el debut en la Liga AUF Uruguaya.

MESSI El vicepresidente de Newell's reveló el proyecto para el regreso de Lionel Messi en 2027: los detalles

NUEVA MEDIDA Al igual que el Mundial 2026, la Copa Libertadores tendrá pausas de hidratación en todos sus partidos: la explicación de Conmebol

Ellos son Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Eduardo Darias, Emanuel Gularte y Lucas Ferreira. Tres de ellos, son zagueros centrales.

Nahuel Herrera Peñarol Nahuel Herrera en Peñarol FOTO: @OFICIALCAP

Según informó una fuente del club a Referí este miércoles, Nahuel Herrera presenta una fuerte contractura muscular -por la que dejó el campo al término del primer tiempo del clásico ante Nacional del pasado domingo- y Diego Aguirre no lo va a arriesgar, por lo que no estará este sábado ante Montevideo City Torque.

Se trata de un futbolista fundamental en el andamiaje del equipo carbonero, quien fuera figura en 2025, por lo que será una baja de peso.