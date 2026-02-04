El vicepresidente de Newell's reveló el proyecto para el regreso de Lionel Messi en 2027: los detalles

Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos. Getty Images

Juan Manuel Medina , vicepresidente primero de Newell's Old Boys , brincó una entrevista en donde reveló el proyecto que tiene el club para poder acordar la llegada de Lionel Messi de cara al primer semestre del 2027.

En diálogo con TN, Medina expresó: "Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso. Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino. Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo".

El directivo afirmó que la idea de este proyecto a largo plazo comenzó a gestarse en 2024, año en el que nació la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys , que ganó las elección presidenciales de diciembre de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero .

Finalmente, una de las principales figuras políticas del Rojinegro resumió: "Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones".

En su cierre de campaña, Boero, acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini, lanzó una fuerte promesa previo a las elecciones: "Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi".

La salida de Lionel Messi de Miami

El capitán de la selección Argentina renovó recientemente su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028: "Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo Lionel en octubre de 2025.

El futbolista llegó a Estados Unidos en 2023 y se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club. Bajo su mando, el equipo obtuvo los primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, y se alzó con su primera MLS Cup a fines de 2025.