Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MESSI

El vicepresidente de Newell's reveló el proyecto para el regreso de Lionel Messi en 2027: los detalles

Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de Newell's Old Boys, habló de la intención del club de contar con Messi en el primer semestre del 2027

4 de febrero 2026 - 11:13hs
Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos.
Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos. Getty Images

Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de Newell's Old Boys, brincó una entrevista en donde reveló el proyecto que tiene el club para poder acordar la llegada de Lionel Messi de cara al primer semestre del 2027.

En diálogo con TN, Medina expresó: "Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso. Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino. Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo".

Lionel Messi

El directivo afirmó que la idea de este proyecto a largo plazo comenzó a gestarse en 2024, año en el que nació la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys, que ganó las elección presidenciales de diciembre de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero.

Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos.
ARABIA SAUDITA

"Le ofrecería ganar lo que quisiera": el club que Lionel Messi rechazó antes de Inter Miami vuelve a la carga

Joaco de Piedras Blancas junto a Cristian Almeida, nuevo fichaje del Deportivo LSM
MERCADO DE PASES

Con Joaco de Piedras Blancas como invitado, el Deportivo LSM de Suárez y Messi presentó a dos defensas de Primera División para su primera temporada en la C

Finalmente, una de las principales figuras políticas del Rojinegro resumió: "Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones".

En su cierre de campaña, Boero, acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini, lanzó una fuerte promesa previo a las elecciones: "Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi".

La salida de Lionel Messi de Miami

El capitán de la selección Argentina renovó recientemente su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028: "Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo Lionel en octubre de 2025.

El futbolista llegó a Estados Unidos en 2023 y se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club. Bajo su mando, el equipo obtuvo los primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, y se alzó con su primera MLS Cup a fines de 2025.

Temas:

Lionel Messi Newell's Inter Miami

Seguí leyendo

Las más leídas

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Umpiérrez, Carneiro e Ignacio Suárez e instruyó a Nacional y a Peñarol por la conducta de sus hinchas en el clásico

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol
PEÑAROL

En dos años, Diego Aguirre ganó casi el doble de títulos con Peñarol que en sus tres pasajes anteriores como técnico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos