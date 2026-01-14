Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

"Le ofrecería ganar lo que quisiera": el club que Lionel Messi rechazó antes de Inter Miami vuelve a la carga

Un club árabe se interesó en Lionel Messi antes de su llegada a Estados Unidos y el propietario de la institución volvió a hablar sobre el argentino

14 de enero 2026 - 12:19hs
Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos.
Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos. Getty Images

Con su reciente renovación de contrato en Inter Miami, todo parece indicar que Lionel Messi finalizará su carrera futbolística en Estados Unidos pese a que el Al Ittihad, equipo de Arabia Saudita en el cual milita Karim Benzema, todavía sueña con tener al argentino en sus filas como en el 2023, luego de su salida del PSG.

En estos días, con la MLS frenada hasta finales de febrero y con la pretemporada del Inter Miami próxima a comenzar, un equipo que había sido rechazado años atrás por el astro argentino vuelve a la carga con una propuesta inigualable.

La propuesta inigualable del Al Ittihad a Messi

Anmar Al-Haili, propietario de Al Ittihad, sigue obsesionado con tener al capitán de la selección argentina en Arabia Saudita y juntarlo con la figura de Benzema y le propuso un cheque en blanco para que lo rellenara a su gusto: "Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida", expresó.

Una de las principales características de la liga de Arabia Saudita es que las cifras de las negociaciones no son ningún problema, lo que provoca que cada vez más figuras del fútbol mundial lleguen al país sumado a la presencia de ya estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, entre otros.

Karim Benzema y N’Golo Kanté son las dos máximas figuras del equipo aurinegro en el cual tuvo un breve paso Marcelo Gallardo como entrenador, luego de su primer ciclo exitoso en River Plate. "Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol", sostuvo Anmar Al-Haili.

La descabellada oferta que rechazó Lionel Messi en 2023

A mediados de 2023, cuando todavía estaba libre antes de sumarse a Inter Miami, intentó seducirlo con una cifra astronómica, imposible de rechazar para cualquier otro futbolista: "Lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera".

No obstante, Messi firmó la renovación de su contrato con el Inter Miami recientemente hasta diciembre de 2028, por lo que pretende cumplir su vínculo y muy posiblemente ponerle punto final a su exitosa e inigualable carrera en Estados Unidos.

