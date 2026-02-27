La bronca de Luis Suárez con un rival en el amistoso que Inter Miami jugó ante Independiente del Valle en Puerto Rico; mirá el cruce
El partido, que estuvo retrasado porque ambos equipos tenían el mismo color de camiseta, tuvo asistencia de Luis Suárez y gol de Lionel Messi
27 de febrero 2026 - 7:54hs
El cruce de Luis Suárez y Jordy Alcívar
Un gol de penal de Lionel Messi dio el triunfo al Inter Miami por 2-1 en el amistoso disputado el jueves frente al ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico, y en el que el uruguayo Luis Suárez tuvo un cruce con un rival.
Messi, que ingresó como suplente al inicio de la segunda mitad, convirtió el gol de la victoria en el minuto 70 en medio del entusiasmo de los cerca de 20.000 espectadores en la ciudad de Bayamón, que no dejaron de ovacionar al ídolo argentino.
¡NADA DE AMISTOSO! Se picó todo en el partido entre Inter Miami e Independiente Del Valle y Lucho Suárez fue uno de los protagonistas.
El Inter abrió el marcador a los 16 minutos con una diana del también argentino Santi Morales, tras asistencia de Suárez, y el internacional ecuatoriano Patrik Mercado puso el empate provisional en el 17.
Increíble retraso por el mismo color de camiseta
Este ensayo, que estaba programado para el 13 de febrero pero fue retrasado por una lesión de Messi, arrancó con una hora de retraso en el estadio Juan Ramón Loubriel.
La demora se debió aparentemente a la falta de entendimiento entre los equipos respecto a los uniformes, que acabó provocando que ambos vistieran con un color oscuro muy similar que podía confundir a jugadores y espectadores.
Javier Mascherano, entrenador del Inter, únicamente mantuvo a dos titulares (Yannick Bright e Ian Fray) respecto al once que cayó el sábado por 3-0 ante Los Angeles FC en la jornada inaugural de la MLS.
El veterano Luis Suárez ostentó de inicio la capitanía y se mostró muy activo en los primeros compases del partido.
¡GOLAZO DE INTER MIAMI! Asistencia de Lucho Suárez y gran definición de Morales para marcar el 1-0 ante Independiente Del Valle.