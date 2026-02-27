La bronca de Luis Suárez con un rival en el amistoso que Inter Miami jugó ante Independiente del Valle en Puerto Rico; mirá el cruce

Un gol de penal de Lionel Messi dio el triunfo al Inter Miami por 2-1 en el amistoso disputado el jueves frente al ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico, y en el que el uruguayo Luis Suárez tuvo un cruce con un rival .

Messi, que ingresó como suplente al inicio de la segunda mitad, convirtió el gol de la victoria en el minuto 70 en medio del entusiasmo de los cerca de 20.000 espectadores en la ciudad de Bayamón, que no dejaron de ovacionar al ídolo argentino.

El Inter abrió el marcador a los 16 minutos con una diana del también argentino Santi Morales, tras asistencia de Suárez, y el internacional ecuatoriano Patrik Mercado puso el empate provisional en el 17.

¡NADA DE AMISTOSO! Se picó todo en el partido entre Inter Miami e Independiente Del Valle y Lucho Suárez fue uno de los protagonistas. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/v6DoENJ3Op

Este ensayo, que estaba programado para el 13 de febrero pero fue retrasado por una lesión de Messi, arrancó con una hora de retraso en el estadio Juan Ramón Loubriel.

La demora se debió aparentemente a la falta de entendimiento entre los equipos respecto a los uniformes, que acabó provocando que ambos vistieran con un color oscuro muy similar que podía confundir a jugadores y espectadores.

Javier Mascherano, entrenador del Inter, únicamente mantuvo a dos titulares (Yannick Bright e Ian Fray) respecto al once que cayó el sábado por 3-0 ante Los Angeles FC en la jornada inaugural de la MLS.

El veterano Luis Suárez ostentó de inicio la capitanía y se mostró muy activo en los primeros compases del partido.

De las botas del ariete uruguayo nació el primer gol, con una asistencia a la espalda de la defensa ecuatoriana para la carrera de Morales.

La promesa argentina, de 19 años, recortó al arquero y abrió el marcador en el minuto 17.

La respuesta ecuatoriana no tardó ni un minuto en llegar con otro contragolpe que dejó a Patrik Mercado en un mano a mano con el arquero Rocco Ríos Novo.

Mercado, recién adquirido por el Sevilla español, empató con un disparo cruzado.

Mientras el duelo se calentaba sobre el césped, con un breve altercado entre Suárez y Jordy Alcívar, las gradas clamaban con cánticos el ingreso de Messi.

El argentino fue ovacionado al salir a calentar a cinco minutos del descanso, junto a su compatriota Rodrigo De Paul, y entró de cambio para la segunda mitad.

Rocco Ríos Novo tuvo que intervenir en varias ocasiones para conservar un empate finalmente roto con la pena máxima anotada por Messi con un potente disparo.

Repletas de camisetas rosas del Inter, las tribunas estallaron de júbilo en un tramo final del partido que tuvo que ser detenido por la irrupción de varios aficionados al césped.

El delantero paraguayo Carlos González desperdició las últimas ocasiones de evitar el triunfo del Inter, que tenía la cabeza puesta en el derbi de Florida del domingo frente a Orlando City.

