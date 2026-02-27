Dólar
La emotiva despedida de Marcelo Gallardo de River Plate con un triunfo ante Banfield en el Monumental

River Plate se impuso por 3-1 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, en lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo

27 de febrero 2026 - 8:54hs
@RiverPlate

Marcelo Gallardo se despidió este jueves de su puesto como entrenador de River Plate y en declaraciones a la prensa aseguró que "uno se va, pero no se va nunca", tras el triunfo del Millonario sobre Banfield por 3-1 ante un estadio Monumental colmado que le expresó su cariño.

"A River, decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio, ya que viene acá, así que no me voy despedir. Esas son las cosas que tiene que tiene este lugar mágico, ¿no? Que uno se va, pero no se va nunca", afirmó el Muñeco Gallardo en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los medios y estuvo acompañado por su familia.

Visiblemente emocionado, agregó: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera".

En sus agradecimientos priorizó a los fanáticos del club de la banda roja "por una noche más de amor incondicional" y aseguró que "retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil".

En último lugar agradeció al plantel de jugadores que tuvo a su cargo desde el inicio de su segundo ciclo en 2024.

A la dirigencia riverplatense le deseó "de todo corazón" que se pueda reponer y volver a ponerse de pie", en medio de una crisis futbolística que desencadenó su renuncia, anunciada el lunes 23.

Marcelo Gallardo se despidió con un triunfo

Con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, River le puso punto final a una serie de tres derrotas consecutivas ante un rival que había llegado al transitorio empate con un gol del uruguayo Mauro Méndez al término del primer tiempo.

El primer reconocimiento de los simpatizantes del 'Millonario' a su técnico fue cuando la voz del estadio anunció el equipo en un contraste con algunos de los jugadores que fueron silbados, algo que se repitió tras el final del encuentro.

"Muñeco, Muñeco", "Gallardo es de River y de River no se va" y "Muchas gracias, Muñeco" fueron algunos de los cánticos que acompañaron este momento y que se volvieron a repetir cuando ingresó el equipo para disputar el primer tiempo.

Los tres autores de los goles de River este jueves eligieron festejar en una dedicatoria especial a Marcelo Gallardo, en lo que marcó el final de su segundo ciclo que culminó con doce derrotas en los últimos 21 partidos, ningún título obtenido y con un marcado contraste respecto de las catorce conquistas de su primera etapa, entre 2014 y 2022.

Antes del partido de este jueves, el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, publicó en X una despedida para el entrenador: "Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo".

FUENTE: EFE

