El fixture de la Segunda División 2026: mirá cómo se jugará la temporada del ascenso con los cruces del Torneo Competencia y la fase regular

El trofeo de la Segunda División

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizó este jueves el sorteo del fixture de la Segunda División Profesional 2026, que tendrá la participación de 14 equipos que buscarán los tres ascensos en juego.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los clubes que este año formarán parte de la categoría son: Atenas de San Carlos, Cerrito, Colón, Fénix, Huracán, La Luz, Miramar Misiones, Oriental, Paysandú, Plaza Colonia, Rentistas, River Plate, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.

La actividad, que está prevista para comenzar el próximo 7 de marzo, se iniciará con el Torneo Competencia que este año llevará el nombre de "Mario Sanseverino", en homenaje al ex presidente de Fénix.

El trofeo de la Segunda División

El trofeo de la Segunda División

Dicho certamen se divide en dos series de siete equipos cada una y los ganadores de cada grupo van a la final por el título, que además asegura al campeón clasificar a los playoffs para disputar el tercer asenso de la temporada.

NACIONAL Camilo Cándido: el recuerdo de sus goles a Peñarol, la necesidad de hacerles "sentir" la localía y la chance de ser titular en el clásico con Nacional

PEÑAROL Furor por Washington Aguerre: el golero de Peñarol fue a ver a su hijo atajar en un torneo juvenil de Florida, habló del clásico ante Nacional y dejó un mensaje a los hinchas aurinegros

El certamen tuvo un presorteo con los equipos del interior: Atenas de San Carlos y Tacuarembó FC fueron a la Serie A y Paysandú FC y Plaza Colonia a la Serie B.

Este jueves se realizó el resto del sorteo y los grupos son los siguientes:

Serie A: Huracán del Paso de la Arena, Atenas de San Carlos, Tacuarembó, La Luz, Uruguay Montevideo, Cerrito y Fénix.

Torneo Competencia 2026 Torneo Competencia 2026

Serie B: River Plate, Oriental de La Paz, Rentistas, Plaza Colonia, Paysandú, Miramar Misiones y Colón.

Torneo Competencia 2026 Torneo Competencia 2026

Fase Regular: ¿Cómo se definen los ascensos?

Luego del Torneo Competencia se realizó el sorteo de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo 2026 que llevará el nombre "Elías Zumar", homenaje en vida al histórico dirigente de la categoría, que tendrá 26 fechas.

La Segunda División Profesional mantiene su formato de disputa de los ascensos.

Los dos equipos con más puntos en la Anual, para la que se suma el Competencia y la fase regular, subirán a Primera División.

Embed - Segunda División Profesional: Ceremonia de premiación 2025 y Sorteo 2026 | 26/2/2026 | #AUFTV

Mientras que los ubicados del tercer al sexto lugar de la tabla jugarán los playoffs por el tercer ascenso.

Si el campeón del Torneo Competencia no se ubica entre los seis primeros, ocupará el sexto lugar para los playoffs.