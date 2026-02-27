Crecen los "dupes": la piratería de perfumes se dispara en Uruguay

La Dirección Nacional de Aduanas incautó recientemente en el Puerto de Montevideo un contenedor que trasladaba 305.660 unidades de perfumes en infracción marcaria , entre ellos productos vinculados a reconocidas marcas internacionales, como Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Versace, Dior, Hugo Boss, Lattafa, Chanel, Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, entre otros.

Virginia Cervieri, presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (Calpyc), experta en marcas y directora del estudio Cervieri Monsuárez, que defiende a Chanel en Uruguay, alertó que la falsificación de perfumes está creciendo en Uruguay, sobre todo bajo la modalidad de “dupes”.

Se trata de un término abreviado de “duplicado” y consiste en ofrecer productos que se presentan como prácticamente iguales a fragancias originales , es decir, tienen una calidad, aroma, color o diseño muy similar a uno de lujo o gama alta, pero a un precio significativamente más bajo. “Muchas influencers promocionan el ‘dupe’ como si fuera algo legal, cuando en la mayoría de los casos se está configurando una infracción marcaria”, sostuvo Cervieri.

Según explicó la abogada, la infracción marcaria se puede configurar por varios aspectos: ya sea por el nombre, por el envase, por la marca tridimensional o por la apariencia del producto. “En este caso, una vez que se nos notificó del hecho, se tomaron las medidas, se presentaron las denuncias a la Fiscalía y ahora esa mercadería va a quedar incautada y, una vez que se constate la infracción, será destruida”, indicó.

La presidenta de Calpyc advirtió que las falsificaciones de perfumes han venido en aumento porque el mercado ha crecido. “Si el mercado crece, la falsificación crece. El producto más vendido es el producto más falsificado”, afirmó.

Contó que ese aumento de la falsificación está vinculado principalmente a las redes sociales, que constituyen hoy en día uno de los principales canales de venta para estos productos. “Hoy hay una mayor cantidad de productos falsificados asociados a lo que se publicita en redes. Si una influencer promociona un cosmético o un perfume, seguramente ese producto se va a falsificar en mayor cantidad y se va a vender online”, indicó.

Falsificaciones de Adidas detectadas en Uruguay

El estudio de Cervieri también tiene la representación legal de Adidas. Según informó la abogada, en el reciente cargamento que le fue incautado a Valentino Uruguay, también se detectaron no solamente productos falsificados de Adidas con la marca de tres tiras, sino también productos que tenían la marca “Y-3”, correspondiente a una colaboración internacional de Adidas con un diseñador japonés. Según detalló Cervieri, esa marca no estaba registrada en Uruguay y, a raíz del procedimiento, se detectó que había sido inscripta por la firma Pranabest. “Inmediatamente Adidas inició las acciones administrativas, que aún están pendientes, para cancelar y anular esa marca que había sido solicitada”, indicó. También, tras detectar y confirmar que la carga traía productos falsificados de Adidas, se presentó una denuncia por parte del estudio y la mercadería quedó incautada.

En cuanto a los pasos a seguir, Cervieri indicó que Adidas aguardará el resultado del proceso penal para avanzar con la destrucción de la mercadería incautada.

Con respecto a la audiencia de formalización ante el Juzgado de Crimen Organizado, a cargo del juez Fernando Islas, con intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por la fiscal Sandra Fleitas, donde se imputó a la persona involucrada con un delito continuado de estafa en reiteración real con infracción a la ley de marcas por el artículo 81 de la Ley 17.011, Cervieri destacó la importancia del fallo para la protección de la propiedad intelectual.