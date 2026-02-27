Un adolescente de 17 años golpeó a un hombre de 70 y lo dejó en coma: el septuagenario habría intentado tocar a una menor, según testigos

La Policía investiga un hecho ocurrido en horas de la tarde de este jueves en las inmediaciones de Camino Carrasco y José Zorrilla, donde un adolescente de 17 años golpeó a un hombre de 70 años que cayó al pavimento, sufrió lesiones graves en la cabeza y ahora se encuentra en coma .

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, al arribo del personal actuante un testigo señaló que el joven había golpeado al hombre, quien tras la agresión cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo.

La víctima fue asistida por una unidad de emergencia médica que diagnosticó en primera instancia: “Paciente ventilado, en estado de coma, reviste gravedad”. Posteriormente, el parte médico indicó: “Traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”. El hombre permanece internado en CTI.

A pocos metros del lugar fue identificado el adolescente , quien se encontraba acompañado por otros menores.

De acuerdo con las manifestaciones recabadas en el lugar, el hombre habría salido de un bar cercano en presunto estado de ebriedad, realizando comentarios e intentando tocar a una adolescente, situación que habría desencadenado la agresión.

Enterado el fiscal de Adolescentes de 2º Turno, dispuso médico forense para la víctima y examen toxicológico, entre otras diligencias.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.