Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CAMINO CARRASCO

Un adolescente de 17 años golpeó a un hombre de 70 y lo dejó en coma: el septuagenario habría intentado tocar a una menor, según testigos

Según declaraciones recabadas en el lugar, el hombre habría salido de un bar cercano en presunto estado de ebriedad, realizando comentarios e intentando tocar a una adolescente

27 de febrero 2026 - 11:20hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía investiga un hecho ocurrido en horas de la tarde de este jueves en las inmediaciones de Camino Carrasco y José Zorrilla, donde un adolescente de 17 años golpeó a un hombre de 70 años que cayó al pavimento, sufrió lesiones graves en la cabeza y ahora se encuentra en coma.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, al arribo del personal actuante un testigo señaló que el joven había golpeado al hombre, quien tras la agresión cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo.

La víctima fue asistida por una unidad de emergencia médica que diagnosticó en primera instancia: “Paciente ventilado, en estado de coma, reviste gravedad”. Posteriormente, el parte médico indicó: “Traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”. El hombre permanece internado en CTI.

Más noticias
un hombre esta grave tras choque frontal en ruta 7: uno de los vehiculos invadio la senda contraria porque se cruzo un perro
CANELONES

Un hombre está grave tras choque frontal en Ruta 7: uno de los vehículos invadió la senda contraria porque se cruzó un perro

me porte como un animal: las disculpas del hombre que mato a un perro de una punalada y quedo filmado
SU VERSIÓN

"Me porté como un animal": las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado

A pocos metros del lugar fue identificado el adolescente, quien se encontraba acompañado por otros menores.

De acuerdo con las manifestaciones recabadas en el lugar, el hombre habría salido de un bar cercano en presunto estado de ebriedad, realizando comentarios e intentando tocar a una adolescente, situación que habría desencadenado la agresión.

Enterado el fiscal de Adolescentes de 2º Turno, dispuso médico forense para la víctima y examen toxicológico, entre otras diligencias.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Temas:

hombre adolescente policía

Seguí leyendo

Las más leídas

El Sporothrix brasiliensis visto en microscopio y su afectación a humanos y gatos
INFECCIONES

Nueva especie de un conocido hongo ya causó un brote en Uruguay: se transmite de gatos a humanos

Juan Salgado, expresidente de Cutcsa
CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública
TRIHALOMETANOS EN EL AGUA

Lustemberg aseguró que toma "agua de OSE con un filtro": Ambiente, Salud Pública y OSE se reúnen por nivel de trihalometanos detectado

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos