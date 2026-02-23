Buscan intensamente a un hombre que iba a ser rescatado pero pidió a guardavidas que primero ayude a su hijo

Foto: Inés Guimaraens

La Prefectura de Santiago Vázquez busca por agua y tierra a un hombre de 43 años que desapareció este domingo sobre las 17:30, luego de que la moto de agua que conducía perdiera estabilidad en la zona de la playa Los Cilindros, informó la Armada Nacional.

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que el hombre circulaba en la moto junto a su pareja, de 36 años, y que desde el vehículo remolcaban un inflable en el que viajaba su hijo, un joven de 21 años.

En determinado momento, la moto perdió estabilidad y tanto el hombre como la mujer cayeron al agua. El joven que iba en el inflable nadó hasta la moto para asistirlos y logró subirse a esta.

Dos guardavidas que se encontraban en la zona advirtieron la situación y acudieron de inmediato. Uno de ellos, que ingresó a nado, socorrió a la mujer y la trasladó hasta la orilla. El otro se desplazó en kayak con la intención de auxiliar al hombre, pero éste le pidió que fuera primero hacia la moto, que se alejaba de la costa con fuerte oleaje y donde permanecía su hijo.

Según relató Pérez, el hombre llevaba salvavidas y manifestó que nadaría hasta la costa por sus propios medios, pero fue perdido de vista. El joven fue rescatado por el guardavidas y por un equipo de la Prefectura que llegó al lugar. El hombre, en tanto, no alcanzó la orilla y su búsqueda continúa este lunes.