Condenaron a un hombre por seguir a dos niñas de 13 años y realizar "exhibiciones obscenas" desde su auto

La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Dolores llevó adelante una investigación que culminó con la formalización y condena de un hombre de 34 años por seguir con su auto a dos adolescentes de 13 años que andaban en bici y realizar " exhibiciones obscenas " desde el vehículo, informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Soriano a El Observador.

El hecho fue denunciado el 13 de noviembre de 2025 , sobre las 19:10, en jurisdicción de Seccional Quinta de la ciudad de Dolores. Según la denuncia presentada por el padre de una de las adolescentes , el episodio ocurrió esa misma tarde en la vía pública, en inmediaciones de 18 de Julio y Elena Barros.

De acuerdo a lo expuesto, dos menores de 13 años que circulaban en bicicleta fueron seguidas por un auto rojo . El conductor, desde el interior del vehículo, realizó exhibiciones obscenas.

HOMICIDIO Un hombre de 30 años fue asesinado en Canelones: estaba llegando a su casa en moto cuando fue baleado

MALDONADO Detuvieron a un hombre de 48 años por robos en apartamentos de Punta del Este: tiene 24 antecedentes penales

Posteriormente, en una ampliación de la denuncia, se informó que días después el mismo individuo fue visto dentro de un comercio de la ciudad , coincidiendo con la presencia de las adolescentes.

Enterada la Fiscalía Letrada Departamental de Dolores, se dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia en la zona. El personal actuante realizó múltiples diligencias, incluyendo la obtención y análisis de evidencias digitales, lo que permitió identificar el vehículo involucrado y establecer su titularidad.

El indagado fue citado y en esa instancia reconoció haber circulado por la ciudad en el vehículo mencionado el día de los hechos y haber visto a las adolescentes.

Este jueves el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de 1º Turno dispuso la formalización de la investigación respecto al hombre por la imputación de un delito de violencia privada.

En el marco de un proceso abreviado, se dictó sentencia condenándolo como autor penalmente responsable a la pena de seis meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con las condiciones impuestas por la Justicia.