Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / ACOSO

Condenaron a un hombre por seguir a dos niñas de 13 años y realizar "exhibiciones obscenas" desde su auto

El hombre fue condenado a la pena de seis meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba

20 de febrero 2026 - 12:22hs
bici

La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Dolores llevó adelante una investigación que culminó con la formalización y condena de un hombre de 34 años por seguir con su auto a dos adolescentes de 13 años que andaban en bici y realizar "exhibiciones obscenas" desde el vehículo, informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Soriano a El Observador.

El hecho fue denunciado el 13 de noviembre de 2025, sobre las 19:10, en jurisdicción de Seccional Quinta de la ciudad de Dolores. Según la denuncia presentada por el padre de una de las adolescentes, el episodio ocurrió esa misma tarde en la vía pública, en inmediaciones de 18 de Julio y Elena Barros.

De acuerdo a lo expuesto, dos menores de 13 años que circulaban en bicicleta fueron seguidas por un auto rojo. El conductor, desde el interior del vehículo, realizó exhibiciones obscenas.

Más noticias
detuvieron a un hombre de 48 anos por robos en apartamentos de punta del este: tiene 24 antecedentes penales
MALDONADO

Detuvieron a un hombre de 48 años por robos en apartamentos de Punta del Este: tiene 24 antecedentes penales

Un hombre de 30 años fue asesinado
HOMICIDIO

Un hombre de 30 años fue asesinado en Canelones: estaba llegando a su casa en moto cuando fue baleado

Posteriormente, en una ampliación de la denuncia, se informó que días después el mismo individuo fue visto dentro de un comercio de la ciudad, coincidiendo con la presencia de las adolescentes.

Enterada la Fiscalía Letrada Departamental de Dolores, se dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia en la zona. El personal actuante realizó múltiples diligencias, incluyendo la obtención y análisis de evidencias digitales, lo que permitió identificar el vehículo involucrado y establecer su titularidad.

El indagado fue citado y en esa instancia reconoció haber circulado por la ciudad en el vehículo mencionado el día de los hechos y haber visto a las adolescentes.

Este jueves el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de 1º Turno dispuso la formalización de la investigación respecto al hombre por la imputación de un delito de violencia privada.

En el marco de un proceso abreviado, se dictó sentencia condenándolo como autor penalmente responsable a la pena de seis meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con las condiciones impuestas por la Justicia.

Temas:

hombre niñas Dolores

Seguí leyendo

Las más leídas

Carnaval 2026: humoristas Sociedad Anónima, uno de los 24 que siguen en carrera, único conjunto del interior del país en la liguilla.
CARNAVAL 2026

Primer fallo del jurado del carnaval: 24 clasificados, las ausencias y el fixture de las ocho etapas finales

La Habana, Cuba. 
DIPLOMACIA

Gobierno de Orsi evalúa enviar ayuda humanitaria "simbólica" de leche en polvo y arroz a Cuba

Novedades en las señales de tv: los canales 4, 10 y 12 ya pueden verse otra vez en DirecTV y Flow
TELEVISIÓN URUGUAYA

Novedades en las señales de tv: los canales 4, 10 y 12 ya pueden verse otra vez en DirecTV y Flow

Punta del Este. Imagen ilustrativa de archivo
ACCIDENTE EN DICIEMBRE

Familia del motociclista que murió en diciembre en un accidente en la Playa Brava alcanzó un acuerdo con la conductora

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos