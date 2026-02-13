La Policía investiga la muerte de un hombre de 48 años en Canelones: tenía una "herida punzante" en el cuello

Policía de Canelones. Diego Battiste

Un hombre de 48 años murió tras ser hallado este jueves por la tarde tendido en la vía pública sobre la Ruta 8, a la altura del kilómetro 26.600, en el departamento de Canelones.

Según informó la Policía, efectivos que concurrieron al lugar constataron que la víctima presentaba una hemorragia severa en la zona del pecho, por lo que fue trasladada de inmediato en un móvil oficial al Hospital de Pando.

Una vez en el centro asistencial, el personal médico de guardia confirmó el fallecimiento. De acuerdo al diagnóstico primario, la muerte se produjo como consecuencia de una herida punzante en el cuello que comprometió la arteria aorta.

Tras el hallazgo, se dispuso la preservación de la escena y trabajaron en el lugar autoridades operativas, personal del área de Investigaciones y efectivos de Policía Científica.

La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó el relevamiento técnico en la zona, la participación de la Dirección de Homicidios y el análisis de cámaras de videovigilancia del entorno, en el marco de la investigación para determinar las circunstancias del hecho.