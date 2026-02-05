Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

La Justicia condenó a un hombre que baleó y dejó amenazas en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación

El criminal deberá cumplir una pena de ocho meses de prisión, como autor penalmente responsable de un delito de atentado especialmente agravado

5 de febrero 2026 - 12:10hs
Amenaza contra la sede del INR
Cuenta de X de Gabriel Pereyra
INR

La Justicia condenó en las últimas horas a un hombre por el atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ocurrido en noviembre del 2025, informó la Fiscalía en un comunicado.

El 16 de noviembre, sobre las 02:15, se registró un atentado contra la sede del INR ubicada en la calle Cerro Largo entre Andes y Florida.

Allí, dos delincuentes llegaron al lugar en moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y disparó contra la entrada.

Más noticias
José Luis Ábalos, renunció a su escaño en la Cámara de Diputados.
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

José Luis Ábalos renuncia a su banca como diputado: se queda preso y sin fueros ante la Justicia

cuatro personas fueron rescatadas tras volcar su embarcacion en el arroyo san francisco
VIDEO

Cuatro personas fueron rescatadas tras volcar su embarcación en el arroyo San Francisco

En el lugar se encontraron seis vainas de calibre 9 milímetros. No hubo personas heridas.

Dos balas impactaron en un vidrio de la entrada. Además, lanzaron una piedra con una nota, que rompió otro vidrio e ingresó al lugar.

"Ojo x ojo la próxima va pa' tu auto con tu familia adentro", decía el texto.

Ahora, y luego de tres meses, la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno identificó y condenó, mediante proceso abreviado, al hombre que disparó contra la sede.

El delincuente deberá cumplir una pena de ocho meses de prisión tras ser condenado como autor penalmente responsable de un delito de atentado especialmente agravado.

No es la primera vez que la sede central del INR es atacada. En diciembre de 2024, dos delincuentes en moto llegaron hasta el lugar, dispararon y arrojaron una piedra con una carta.

"A los presos se los respeta, señor Mendoza", decía la nota, dirigida al entonces director de cárceles, Luis Mendoza.

Por este hecho fue detenida "la Chula", una delincuente vinculada al grupo narco "Los Albín" que opera en el Cerro.

Una de las hipótesis de ese ataque apuntaba a una represalia por el traslado del líder del grupo, Diego Fernández Albín, desde el Penal de Libertad a la cárcel de máxima seguridad, Unidad N°25, que fue construida en el predio del Comcar.

Temas:

Justicia hombre fiscalía disparo

Seguí leyendo

Las más leídas

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Ignacio Álvarez anunció su nuevo programa de streaming, Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez
POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas
Histórico

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos