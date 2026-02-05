La Justicia condenó a un hombre que baleó y dejó amenazas en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación

La Justicia condenó en las últimas horas a un hombre por el atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ) ocurrido en noviembre del 2025 , informó la Fiscalía en un comunicado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El 16 de noviembre, sobre las 02:15 , se registró un atentado contra la sede del INR ubicada en la calle Cerro Largo entre Andes y Florida.

Allí, dos delincuentes llegaron al lugar en moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y disparó contra la entrada .

VIDEO Cuatro personas fueron rescatadas tras volcar su embarcación en el arroyo San Francisco

CORRUPCIÓN EN ESPAÑA José Luis Ábalos renuncia a su banca como diputado: se queda preso y sin fueros ante la Justicia

En el lugar se encontraron seis vainas de calibre 9 milímetros. No hubo personas heridas .

Dos balas impactaron en un vidrio de la entrada. Además, lanzaron una piedra con una nota, que rompió otro vidrio e ingresó al lugar.

"Ojo x ojo la próxima va pa' tu auto con tu familia adentro", decía el texto.

Ahora, y luego de tres meses, la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno identificó y condenó, mediante proceso abreviado, al hombre que disparó contra la sede.

El delincuente deberá cumplir una pena de ocho meses de prisión tras ser condenado como autor penalmente responsable de un delito de atentado especialmente agravado.

No es la primera vez que la sede central del INR es atacada. En diciembre de 2024, dos delincuentes en moto llegaron hasta el lugar, dispararon y arrojaron una piedra con una carta.

"A los presos se los respeta, señor Mendoza", decía la nota, dirigida al entonces director de cárceles, Luis Mendoza.

Por este hecho fue detenida "la Chula", una delincuente vinculada al grupo narco "Los Albín" que opera en el Cerro.

Una de las hipótesis de ese ataque apuntaba a una represalia por el traslado del líder del grupo, Diego Fernández Albín, desde el Penal de Libertad a la cárcel de máxima seguridad, Unidad N°25, que fue construida en el predio del Comcar.