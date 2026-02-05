Damnificados de Conexión Ganadera manifestaron "gran disconformidad" tras la última audiencia

Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera se manifestó tras la audiencia de este miércoles, cuestionaron los "tiempos" del caso y reclamaron que pronto se vea una "señal de avance del proceso en beneficio de una lejana justicia" .

En un comunicado firmado por Matías Corts como vocero del grupo, al que tuvo acceso El Observador, los damnificados se expresaron luego de que la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera decretara la ampliación de las medidas cautelares contra los imputados hasta agosto y se acordara aplazar la investigación de la Fiscalía hasta julio de 2027 .

"El día después de la audiencia de rigor para decretar la continuidad de las medidas cautelares, y a un año del inicio del proceso, los damnificados de Conexión Ganadera aún esperan señales significativas, sin embargo, los tiempos de la Justicia claramente no son tiempos que los verdaderos perjudicados esperan ", empezaron señalando.

En este sentido, cuestionaron que "nada parece haber cambiado" , pese a que durante el pasar de las semanas "siguen surgiendo pruebas" contra los imputados con respecto al "entramado que han realizado para producir la estafa y lavar activos, en sus más diversas formas, con transferencias a nombre de familiares directos y testaferros, simulando aportes de capital a empresas donde sus familiares son directores, pagando sueldos de empresas satélites con fondos de los inversores".

"La sensación que predomina en los damnificados es de gran disconformidad, una sensación de injusticia al ver que Daniela Cabral continuará su arresto domiciliario en el edificio Imperiale de Punta del Este", criticaron después.

Mientras Pablo Carrasco está encerrado desde julio en la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Ana Iewdiukow está desde octubre en la de Florida, Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria en su apartamento de Punta del Este.

Sobre esto, los damnificados se plantearon las siguientes preguntas: "¿Por qué esa diferencia entre prisión preventiva para unos y arresto en Punta del Este para ella?, ¿por qué se les aceptan capturas de conversaciones privadas, pero no aceptan los correos?".

Agregaron que las pruebas "demuestran de forma contundente" que los imputados "desviaron fondos de los inversores por los más diversos medios" para utilizarlos en "gastos superfluos, membresías a servicios de lujo, educación privada de todos sus hijos, viajes familiares, transferencias personales o reformas inmobiliarias desmedidas".

"Hay algo que es evidente… no desaparecen casi 500 millones de dólares… ¿O el sistema de control es tan permeable como para no poder detectar los movimientos?", se preguntaron.

Luego se refirieron a las audiencias previstas para las próximas semanas, en las que declararán las hijas de Gustavo Basso y tres hijos de Carrasco. "Es momento de que los damnificados observen una señal de avance del proceso en beneficio de una lejana justicia", continuaron.

"Es muy difícil que quien fue vulnerado patrimonialmente no deje de repetir día tras día. Es más que indignante no solo ver que Daniela Cabral siga gozando de su beneficio de arresto domiciliario en privilegiadas condiciones, sino que además todos sus gastos son cubiertos con el poco dinero que se ha rescatado por vía concursal", cerraron.