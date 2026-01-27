Apareció el primer cuplé del carnaval sobre Conexión Ganadera: cantaron las vacas de la murga Gente Grande
27 de enero 2026 - 11:05hs
Carnaval 2026: murga Gente Grande en el Teatro de Verano.
En cada concurso de carnaval los libretos de las murgas suelen brindar al espectador un particular repaso de los sucesos que más impactaron en la sociedad en los últimos tiempos y, obviamente, este año en los textos no iba estar ausente el tema Conexión Ganadera.
La primera murga que lo consideró dedicándole un buen tiempo en su espectáculo, en el concurso que comenzó este lunes 26 de enero en el Teatro de Verano, fue Gente Grande, y lo hizo de un modo particular.
En cierto momento del show todos los murguistas se transformaron en vacas para cantar sobre ese tema (ver más adelante desde los 12’10” en el video adjunto).
Gente Grande, una de las 19 murgas que compiten este año, tituló su espectáculo “Con eso no se jode”. Los textos fueron elaborados por Matías Canzani, Sofía Zanolli y Joaquín de León. Con la dirección escénica de Matías Canzani, fFue una de las 10 murgas que clasificó para esta instancia en la prueba de admisión, realizada en noviembre del año pasado. El título, secuela de la murga joven La Catinguda, se creó para el carnaval de 2023 y desde entonces ha estado en todos los concursos. Su local de ensayo es el club Ossolana.
En su saludo al público, al inicio del show, Gente Grande canta:
Es un gesto a valorar
Encontrarnos hoy acá
Con tanta serie en Netflix pa mirar
Aunque para historias
De narcos, mafia y drogas
Es mejor venir al carnaval
Murga Gente Grande: "Con eso no se jode"
En el libreto de Gente Grande, además de la presentación, un salpicón (protagonizado también por las vacas) y la retirada, sobresalen los segmentos titulados Porno; Traumas; El significado de las palabras; Eutanasia; con Orsi no se jode; y el de Conexión Ganadera.
En el cuplé de las vacas hay, entre otras consideraciones una alusión directa al senador Sebastián Da Silva, uno de los integrantes del sector político en el que suelen poner el foco varias de las murgas.
En determinado momento, irrumpen en el escenario las vacas y se van sucediendo participaciones de solistas y del coro, con uso de tres melodías: las de los temas La Vaca I (de Cuatro Pesos de Propina); Polvo de Estrellas (de Karibe con K); y La Perla (de Rosalía).
El texto del cuplé Conexión Ganadera
_ Hoy vamos a contar una historia que solo fue contada por los poderosos. No es sorpresa para nadie que donde hay dinero y poder los protagonistas sean hombres, y esta no es la excepción. Por eso vamos a aprovechar este espacio para darle voz a ellas, las que pusieron la carne en el asador cuando las papas quemaban. Las de a pie.
_ Compañeras… Vamos a tomar el tablado, es momento de que nos escuchen, a nosotras, las de a pie!
Cuentan nuestras antepasadas
Que gracias a Hernandarias
Llegamo al Uruguay
Muuuuuucho tiempo ha pasado
como 400 años
nunca tuvimos licencia
ni salario vaca-cional
Pero un buen día llegó una gran inversión
para darnos la solución
a todos nuestros problemas
Antes si había que juntar plata
en vez de hacer una vaquita
pasaba una pidiendo
_ Dale bo, vamo a poner guita para la
personita, vamo a hacer una personita dale
Conexión ganadera suena raro
taba cantado que iba a ser
un Tinder para vacas
Tengan cuidado con las guampas
con el tinder de vacas
no vuelvo pal corral
_ Tengo que confesarles algo chicas… yo salí
con uno de conexión ganadera
_ Quién?
_ Una perla… de apellido Da silva
Hola, Sebastián
parece de Minas
pero vive en Punta Carretas
Un Playboy
medio calentón
se disfraza con bombacha y facón
Él es un gran twitteador
le gusta el bardo sin razón
y mira fotos
de Zaira Nara a escondidas en plena sesión
se crispa si nombran
el Instituto de Colonización
La decepción local
cuando perdió el Partido Nacional
y con Conexión Ganadera
arrimó amigos al festín
se puso contento
cuando ganó Donald - claro, Donald Trump
se quiso matar
cuando perdió con Tribilín
Se le cae un huevo
cuando abre la boca la Ripoll
y aunque me pese
en eso estoy de acuerdo con vos
_ Ven? Eso les pasa por confiar en los
humanos! Nosotras venimos hace siglos
rompiéndonos el lomo para sacar adelante al
país y así nos pagan? Ahora agárrense que
vamos a tirar bosta para todos lados. Vamos
compañeras, afilen los cuernos!
Cómo sigue el concurso de carnaval
En la noche de este martes 27 de enero se realizará la segunda etapa de la rueda inicial en el Concurso de Carnaval, en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”, con el siguiente programa:
20.30 Herencia Ancestral (sociedades de negros y lubolos)
21.50 Don Bochinche y Cía. (murgas)
23.05 Diablos Verdes (murgas)
00.15 Zíngaros (parodistas)
Las entradas se venden en forma anticipada en los locales de Abitab y también, solo si hay remanente, el día correspondiente desde la hora 19:30 en las boleterías del Ramón Collazo.