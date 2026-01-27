Apareció el primer cuplé del carnaval sobre Conexión Ganadera: cantaron las vacas de la murga Gente Grande

Carnaval 2026: murga Gente Grande en el Teatro de Verano.

En cada concurso de carnaval los libretos de las murgas suelen brindar al espectador un particular repaso de los sucesos que más impactaron en la sociedad en los últimos tiempos y, obviamente, este año en los textos no iba estar ausente el tema Conexión Ganadera .

La primera murga que lo consideró dedicándole un buen tiempo en su espectáculo , en el concurso que comenzó este lunes 26 de enero en el Teatro de Verano, fue Gente Grande , y lo hizo de un modo particular.

En cierto momento del show todos los murguistas se transformaron en vacas para cantar sobre ese tema (ver más adelante desde los 12’10” en el video adjunto).

Gente Grande, una de las 19 murgas que compiten este año, tituló su espectáculo “Con eso no se jode”. Los textos fueron elaborados por Matías Canzani, Sofía Zanolli y Joaquín de León. Con la dirección escénica de Matías Canzani, fFue una de las 10 murgas que clasificó para esta instancia en la prueba de admisión, realizada en noviembre del año pasado. El título, secuela de la murga joven La Catinguda, se creó para el carnaval de 2023 y desde entonces ha estado en todos los concursos. Su local de ensayo es el club Ossolana.

En su saludo al público, al inicio del show, Gente Grande canta:

Es un gesto a valorar

Encontrarnos hoy acá

Con tanta serie en Netflix pa mirar

Aunque para historias

De narcos, mafia y drogas

Es mejor venir al carnaval

Murga Gente Grande: "Con eso no se jode"

En el libreto de Gente Grande, además de la presentación, un salpicón (protagonizado también por las vacas) y la retirada, sobresalen los segmentos titulados Porno; Traumas; El significado de las palabras; Eutanasia; con Orsi no se jode; y el de Conexión Ganadera.

En el cuplé de las vacas hay, entre otras consideraciones una alusión directa al senador Sebastián Da Silva, uno de los integrantes del sector político en el que suelen poner el foco varias de las murgas.

En determinado momento, irrumpen en el escenario las vacas y se van sucediendo participaciones de solistas y del coro, con uso de tres melodías: las de los temas La Vaca I (de Cuatro Pesos de Propina); Polvo de Estrellas (de Karibe con K); y La Perla (de Rosalía).

El texto del cuplé Conexión Ganadera

_ Hoy vamos a contar una historia que solo fue contada por los poderosos. No es sorpresa para nadie que donde hay dinero y poder los protagonistas sean hombres, y esta no es la excepción. Por eso vamos a aprovechar este espacio para darle voz a ellas, las que pusieron la carne en el asador cuando las papas quemaban. Las de a pie.

_ Compañeras… Vamos a tomar el tablado, es momento de que nos escuchen, a nosotras, las de a pie!

Cuentan nuestras antepasadas

Que gracias a Hernandarias

Llegamo al Uruguay

Muuuuuucho tiempo ha pasado

como 400 años

nunca tuvimos licencia

ni salario vaca-cional

Pero un buen día llegó una gran inversión

para darnos la solución

a todos nuestros problemas

Antes si había que juntar plata

en vez de hacer una vaquita

pasaba una pidiendo

_ Dale bo, vamo a poner guita para la

personita, vamo a hacer una personita dale

Conexión ganadera suena raro

taba cantado que iba a ser

un Tinder para vacas

Tengan cuidado con las guampas

con el tinder de vacas

no vuelvo pal corral

_ Tengo que confesarles algo chicas… yo salí

con uno de conexión ganadera

_ Quién?

_ Una perla… de apellido Da silva

Hola, Sebastián

parece de Minas

pero vive en Punta Carretas

Un Playboy

medio calentón

se disfraza con bombacha y facón

Él es un gran twitteador

le gusta el bardo sin razón

y mira fotos

de Zaira Nara a escondidas en plena sesión

se crispa si nombran

el Instituto de Colonización

La decepción local

cuando perdió el Partido Nacional

y con Conexión Ganadera

arrimó amigos al festín

se puso contento

cuando ganó Donald - claro, Donald Trump

se quiso matar

cuando perdió con Tribilín

Se le cae un huevo

cuando abre la boca la Ripoll

y aunque me pese

en eso estoy de acuerdo con vos

_ Ven? Eso les pasa por confiar en los

humanos! Nosotras venimos hace siglos

rompiéndonos el lomo para sacar adelante al

país y así nos pagan? Ahora agárrense que

vamos a tirar bosta para todos lados. Vamos

compañeras, afilen los cuernos!

Cómo sigue el concurso de carnaval

En la noche de este martes 27 de enero se realizará la segunda etapa de la rueda inicial en el Concurso de Carnaval, en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”, con el siguiente programa:

20.30 Herencia Ancestral (sociedades de negros y lubolos)

21.50 Don Bochinche y Cía. (murgas)

23.05 Diablos Verdes (murgas)

00.15 Zíngaros (parodistas)

Las entradas se venden en forma anticipada en los locales de Abitab y también, solo si hay remanente, el día correspondiente desde la hora 19:30 en las boleterías del Ramón Collazo.