Lo que queda en el Teatro de Verano y la lista completa de los campeones del carnaval más largo del mundo
Este lunes 9 y martes 10, con las últimas jornadas de la rueda de triunfadores del carnaval en el Teatro de Verano, culminará la actividad de la zafra 2025/26
9 de marzo 2026 - 5:00hs
Más Que Lonja en un gran año: ganó la prueba de admisión, fue séptima entre 44 en el Desfile de Llamadas y revelación en el concurso de carnaval en el Teatro de Verano, alcanzando el tercer puesto.
Foto: Juan Samuelle
En las noches de este lunes 9 y martes 10 de marzo, con las últimas jornadas de la rueda de triunfadores del concurso de carnaval -a partir de la hora 20 en el Teatro de Verano-, culminará la actividad oficial de espectáculos de la zafra carnavalera 2025/2026.
Quedarán, vale decirlo, dos instancias que para los conjuntos de carnaval y sus integrantes, también hinchas, tienen relevancia: el 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo se hará la entrega de las menciones especiales que otorga el jurado y en abril, en fecha a confirmar, se hará la instancia de devoluciones técnicas de los jurados a los conjuntos que se agenden para tener un mano a mano con el cuerpo que presidió Gabriela Barboza.
Estas instancias las organizan la Intendencia de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Candombe (AUDECA) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (DAECPU).
Zumbae fue la comparsa de mejor performance en las Llamadas de Admisión, instancia que se desarrolló durante dos jornadas en el barrio Prado (domingo 28 de setiembre y sábado 4 de octubre de 2025) y que sirvió para clasificar a 23 de las 40 formaciones candomberas para el Desfile de Llamadas de 2026. El podio lo completaron Lonjas de Ciudad Vieja y La Sombra Candombe.
C 1080, la emblemática comparsa del barrio Sur, fue la vencedora en el Desfile de Llamadas de 2026, el espectáculo callejero más popular en Uruguay, que se realizó durante las noches del viernes 6 y sábado 7 de febrero, en un show de candombe en el que concursaron 44 formaciones candomberas por la calle Isla de Flores. Fue una edición especial, dado que se conmemoraron los 70 años de desfiles oficiales (se realizaban ya desde hacía varias décadas antes) organizados por la Intendencia de Montevideo. Completaron el podio Valores y Yambo Kenia.
Concurso de carnaval en el Ramón Collazo
La organización corresponde a la Intendencia de Montevideo y DAECPU.
Entre varios premios especiales, se distinguió a Raúl Castro de Falta y Resto como Figura de Oro del carnaval, a Imanol Sibes de Doña Bastarda como figura máxima del carnaval, a Doña Bastarda como mejor espectáculo, a Más Que Lonja como revelación y a Madame Gótica como espectáculo promotor de la igualdad de género.
Espectáculo de estreno del carnaval
La organización corresponde a la Intendencia de Montevideo y DAECPU.
La organización corresponde a la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (ADESU).
Mocidade Unida fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2026, uno de los tres grandes desfiles en el carnaval en Montevideo, desarrollado por la Av. 18 de Julio desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha el viernes 23 de enero, completando la lista de las tres mejores Imperatriz y Barrio Cerrito.