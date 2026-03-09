Lo que queda en el Teatro de Verano y la lista completa de los campeones del carnaval más largo del mundo

Más Que Lonja en un gran año: ganó la prueba de admisión, fue séptima entre 44 en el Desfile de Llamadas y revelación en el concurso de carnaval en el Teatro de Verano, alcanzando el tercer puesto.

En las noches de este lunes 9 y martes 10 de marzo , con las últimas jornadas de la rueda de triunfadores del concurso de carnaval -a partir de la hora 20 en el Teatro de Verano -, culminará la actividad oficial de espectáculos de la zafra carnavalera 2025/2026.

Quedarán, vale decirlo, dos instancias que para los conjuntos de carnaval y sus integrantes, también hinchas, tienen relevancia: el 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo se hará la entrega de las menciones especiales que otorga el jurado y en abril, en fecha a confirmar, se hará la instancia de devoluciones técnicas de los jurados a los conjuntos que se agenden para tener un mano a mano con el cuerpo que presidió Gabriela Barboza.

21:30 - Caballeros 2° Premio Parodistas

23:00 - Doña Bastarda 1° Premio Murgas

Martes 10 de marzo

20:00 - La Compañía 1° Premio Revistas

21:30 - Cyranos 2° Premio Humoristas

23:00 - Momosapiens 1° Premio Parodistas

El carnaval del futuro

En la actividad organizada por la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) destacaron dos instancias competitivas.

El 14 de diciembre, por la Av. 18 de Julio desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha, se realizó el Desfile Inaugural del Carnaval de las promesas y los ganadores fueron la murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas.

Desde el 20 de diciembre al 13 de enero se desarrolló, en el Teatro de Verano del Parque Rodó, el Concurso de las Promesas y los primeros premios fueron para las comparsas Ohana y Cosme y Damián; la murga La Zafada; los humoristas Gnomos; la revista Saphirus; y los parodistas Bubys Bis.

GeuPG4XXQAA76QU.jpg Carnaval de las promesas. Intendencia de Montevideo

Doble show del candombe

Estas instancias las organizan la Intendencia de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Candombe (AUDECA) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (DAECPU).

Zumbae fue la comparsa de mejor performance en las Llamadas de Admisión, instancia que se desarrolló durante dos jornadas en el barrio Prado (domingo 28 de setiembre y sábado 4 de octubre de 2025) y que sirvió para clasificar a 23 de las 40 formaciones candomberas para el Desfile de Llamadas de 2026. El podio lo completaron Lonjas de Ciudad Vieja y La Sombra Candombe.

C 1080, la emblemática comparsa del barrio Sur, fue la vencedora en el Desfile de Llamadas de 2026, el espectáculo callejero más popular en Uruguay, que se realizó durante las noches del viernes 6 y sábado 7 de febrero, en un show de candombe en el que concursaron 44 formaciones candomberas por la calle Isla de Flores. Fue una edición especial, dado que se conmemoraron los 70 años de desfiles oficiales (se realizaban ya desde hacía varias décadas antes) organizados por la Intendencia de Montevideo. Completaron el podio Valores y Yambo Kenia.

06022026-G_B_0846 Desfile de Llamadas. Gastón Britos / FocoUy

Concurso de carnaval en el Ramón Collazo

La organización corresponde a la Intendencia de Montevideo y DAECPU.

La Prueba de Admisión para el Concurso de Carnaval de 2026 se concretó del 12 al 17 de noviembre de 2025 en el Ramón Collazo y el jurado, tras evaluar a 28 propuestas, dispuso la clasificación de 18 conjuntos, siendo los mejores calificados en cada categoría la murga Patos Cabreros, la comparsa Más Que Lonja, los parodistas Zíngaros, la revista Carambola y los humoristas Cyranos.

La murga Doña Bastarda, los parodistas Momosapiens, la comparsa Yambo Kenia, la revista La Compañía y los humoristas Sociedad Anónima son los campeones del Concurso de Carnaval de 2026, cuyo jurado –presidido por Gabriela Barboza– divulgó los resultados en la noche de fallos, en la madrugada de este miércoles 4 de marzo, en una contienda que había comenzado el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano.

Entre varios premios especiales, se distinguió a Raúl Castro de Falta y Resto como Figura de Oro del carnaval, a Imanol Sibes de Doña Bastarda como figura máxima del carnaval, a Doña Bastarda como mejor espectáculo, a Más Que Lonja como revelación y a Madame Gótica como espectáculo promotor de la igualdad de género.

Doña Bastarda 9 Concurso de carnaval.

Espectáculo de estreno del carnaval

La organización corresponde a la Intendencia de Montevideo y DAECPU.

La murga Patos Cabreros, la comparsa Valores, los parodistas Zíngaros, la revista La Compañía y los humoristas Los Choby's fueron los cinco triunfadores en el concurso de agrupaciones que participaron en el Desfile Inaugural del Carnaval de 2026, que se realizó en la noche del jueves 22 de enero, por la avenida 18 de Julio uniendo las plazas Independencia y Cagancha.

0024026160.webp Desfile Inaugural del Carnaval. Carlos Pazos

Las escuelas de samba uruguayas

La organización corresponde a la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (ADESU).

Mocidade Unida fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2026, uno de los tres grandes desfiles en el carnaval en Montevideo, desarrollado por la Av. 18 de Julio desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha el viernes 23 de enero, completando la lista de las tres mejores Imperatriz y Barrio Cerrito.

0024016537.webp Desfile de Escuelas de Samba. Juan Samuelle

Murga Joven

El domingo 7 de diciembre de 2025 se desarrolló en el teatro de Verano Ramón Collazo la última etapa de la instancia final del encuentro Murga Joven, organizada por la intendencia capitalina, y la mención al espectáculo, que distingue las propuestas destacadas de esta edición, correspondió a las murgas: Embajadores del buen humor, El nuevo sacrificio del ciervo sagrado, La gata mara, La resaka que te mantiene y Sing A Roos.