Se completó la lista de 46 comparsas para el Desfile de Llamadas de 2026 y Zumbae fue la mejor en el Prado

Zumbae fue la comparsa de mejor performance en las Llamadas de Admisión, instancia que se desarrolló durante dos jornadas en el barrio Prado y que sirvió para clasificar a 23 formaciones candomberas para el Desfile de Llamadas de 2026, programado para los días viernes 6 y sábado 7 de febrero.
Las 23 que lograron un cupo para el show del candombe del año que viene se añadirán a las 23 que ya estaban clasificadas, encabezadas esas por C 1080, la ganadora del Desfile de Llamadas de 2025.
Este espectáculo clasificatorio, gratuito para todo público, fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con las dos entidades que nuclean a las agrupaciones: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).
Con la asistencia de 40 propuestas en total, la primera jornada se desarrolló el domingo 28 de setiembre y la segunda este sábado 4 de octubre (tras ser suspendida por mal estado del tiempo en su fecha original, el sábado 27 del mes pasado).
El jurado fue presidido por Alfredo Leirós e integrado por los siguientes expertos en cada rubro:
- Rubro 1 - cuerda de tambores: Alejandro Simone, Leticia Tazzi y Julio González.
- Rubro 2 - cuerpo de baile: desplazamiento y expresión corporal, personajes típicos: Rafael Martínez, Ángela Ramírez y Claudia Gisel Silva “Michelle”.
- Rubro 3 - visión global del espectáculo: Álvaro Marotta y Mariela Gotuzzo.
Las agrupaciones, procedentes de distintos barrios de la capital y de varias ciudades del interior, recorrieron la avenida Delmira Agustini, entre las avenidas Buschental y León Ribeiro.
Comparsas clasificadas al Desfile de Llamadas 2026
- Zumbae, 1935 puntos
- Lonjas De Ciudad Vieja, 1909 puntos
- La Sombra Candombe, 1891 puntos
- Lonjas de San Marcos, 1867 puntos
- Fortaleza Candombera, 1856 puntos
- Hay q'darle, 1842 puntos
- Al son de Tula, 1829 puntos
- Son candomberos, 1770 puntos
- CLB Lonjas de Belgrano, 1748 puntos
- La Negra, 1744 puntos
- Rosario 250 (Colonia), 1737 puntos
- Ubuntu, 1736 puntos
- Makondo, 1719 puntos
- Kimbundu (Durazno), 1717 puntos
- La Malunga, 1713 puntos
- Kalumkembe (Canelones), 1706 puntos
- El Vacilón de Rieles, 1690 puntos
- Kindu, 1661 puntos
- La Colmena, 1598 puntos
- La Covacha (Paysandú), 1586 puntos
- Malanque, 1573 puntos
- La Vía, 1560 puntos
- Afrocan (Durazno), 1550 puntos
Comparsas que ya estaban clasificadas
- Cuareim 1080
- Más que Lonja
- La Unicandó
- La Tangó
- La Jacinta
- Cenceribó
- Integración
- Yambo Kenia
- Valores
- Nimba
- La Fuerza
- La Facala
- La Generación Lubola (Maldonado)
- La Rodó
- Batea de Tacuarí
- Elegguá
- Barrica
- La Sara del Cordón
- Las Lonjas de Cuareim
- La Fabini
- Candonga Africana (La Paz – Las Piedras, Canelones)
- La Gozadera
- La que mueve Ciudad del Plata (San José)
Puntajes de todas las comparsas en el Prado
