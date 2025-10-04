Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL

Se completó la lista de 46 comparsas para el Desfile de Llamadas de 2026 y Zumbae fue la mejor en el Prado

Veintitres comparsas clasificaron para el Desfile de Llamadas de 2026 tras la instancia clasificatoria organizada por la Intendencia de Montevideo

4 de octubre 2025 - 23:24hs
Zumbae fue la comparsa de mejor performance en las Llamadas de Admisión, instancia que se desarrolló durante dos jornadas en el barrio Prado y que sirvió para clasificar a 23 formaciones candomberas para el Desfile de Llamadas de 2026, programado para los días viernes 6 y sábado 7 de febrero.

Las 23 que lograron un cupo para el show del candombe del año que viene se añadirán a las 23 que ya estaban clasificadas, encabezadas esas por C 1080, la ganadora del Desfile de Llamadas de 2025.

Este espectáculo clasificatorio, gratuito para todo público, fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con las dos entidades que nuclean a las agrupaciones: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

Con la asistencia de 40 propuestas en total, la primera jornada se desarrolló el domingo 28 de setiembre y la segunda este sábado 4 de octubre (tras ser suspendida por mal estado del tiempo en su fecha original, el sábado 27 del mes pasado).

El jurado fue presidido por Alfredo Leirós e integrado por los siguientes expertos en cada rubro:

  • Rubro 1 - cuerda de tambores: Alejandro Simone, Leticia Tazzi y Julio González.
  • Rubro 2 - cuerpo de baile: desplazamiento y expresión corporal, personajes típicos: Rafael Martínez, Ángela Ramírez y Claudia Gisel Silva “Michelle”.
  • Rubro 3 - visión global del espectáculo: Álvaro Marotta y Mariela Gotuzzo.
Las agrupaciones, procedentes de distintos barrios de la capital y de varias ciudades del interior, recorrieron la avenida Delmira Agustini, entre las avenidas Buschental y León Ribeiro.

Comparsas clasificadas al Desfile de Llamadas 2026

  1. Zumbae, 1935 puntos
  2. Lonjas De Ciudad Vieja, 1909 puntos
  3. La Sombra Candombe, 1891 puntos
  4. Lonjas de San Marcos, 1867 puntos
  5. Fortaleza Candombera, 1856 puntos
  6. Hay q'darle, 1842 puntos
  7. Al son de Tula, 1829 puntos
  8. Son candomberos, 1770 puntos
  9. CLB Lonjas de Belgrano, 1748 puntos
  10. La Negra, 1744 puntos
  11. Rosario 250 (Colonia), 1737 puntos
  12. Ubuntu, 1736 puntos
  13. Makondo, 1719 puntos
  14. Kimbundu (Durazno), 1717 puntos
  15. La Malunga, 1713 puntos
  16. Kalumkembe (Canelones), 1706 puntos
  17. El Vacilón de Rieles, 1690 puntos
  18. Kindu, 1661 puntos
  19. La Colmena, 1598 puntos
  20. La Covacha (Paysandú), 1586 puntos
  21. Malanque, 1573 puntos
  22. La Vía, 1560 puntos
  23. Afrocan (Durazno), 1550 puntos
Comparsas que ya estaban clasificadas

  1. Cuareim 1080
  2. Más que Lonja
  3. La Unicandó
  4. La Tangó
  5. La Jacinta
  6. Cenceribó
  7. Integración
  8. Yambo Kenia
  9. Valores
  10. Nimba
  11. La Fuerza
  12. La Facala
  13. La Generación Lubola (Maldonado)
  14. La Rodó
  15. Batea de Tacuarí
  16. Elegguá
  17. Barrica
  18. La Sara del Cordón
  19. Las Lonjas de Cuareim
  20. La Fabini
  21. Candonga Africana (La Paz – Las Piedras, Canelones)
  22. La Gozadera
  23. La que mueve Ciudad del Plata (San José)
Puntajes de todas las comparsas en el Prado

