Se completó la lista de 46 comparsas para el Desfile de Llamadas de 2026 y Zumbae fue la mejor en el Prado

Desfile de Llamadas: se completó la lista de las 46 que van a concursar en 2026.

Zumbae fue la comparsa de mejor performance en las Llamadas de Admisión , instancia que se desarrolló durante dos jornadas en el barrio Prado y que sirvió para clasificar a 23 formaciones candomberas para el Desfile de Llamadas de 2026 , programado para los días viernes 6 y sábado 7 de febrero .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las 23 que lograron un cupo para el show del candombe del año que viene se añadirán a las 23 que ya estaban clasificadas, encabezadas esas por C 1080, la ganadora del Desfile de Llamadas de 2025.

DOBLE PROGRAMA ¿Estás buscando qué hacer en el Día del Patrimonio? Una guía práctica de visitas y actividades para este fin de semana

HISTORIAS El sueño de la carnicería propia hecho realidad: el ¡sí, se puede! de las mellizas Melina y Alexandra

Este espectáculo clasificatorio, gratuito para todo público, fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con las dos entidades que nuclean a las agrupaciones: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

Con la asistencia de 40 propuestas en total, la primera jornada se desarrolló el domingo 28 de setiembre y la segunda este sábado 4 de octubre (tras ser suspendida por mal estado del tiempo en su fecha original, el sábado 27 del mes pasado).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/montevideoIM/status/1972364061984923922&partner=&hide_thread=false #LlamadasDeAdmisión



A toda lonja y madera la tarde del domingo en el Prado #Carnaval2026 pic.twitter.com/ozUsEEVL7k — Intendencia de MVD (@montevideoIM) September 28, 2025

El jurado fue presidido por Alfredo Leirós e integrado por los siguientes expertos en cada rubro:

Rubro 1 - cuerda de tambores: Alejandro Simone, Leticia Tazzi y Julio González.

Rubro 2 - cuerpo de baile: desplazamiento y expresión corporal, personajes típicos: Rafael Martínez, Ángela Ramírez y Claudia Gisel Silva “Michelle”.

Rubro 3 - visión global del espectáculo: Álvaro Marotta y Mariela Gotuzzo.

G2b-ukSW4AAeaPJ

Las agrupaciones, procedentes de distintos barrios de la capital y de varias ciudades del interior, recorrieron la avenida Delmira Agustini, entre las avenidas Buschental y León Ribeiro.

G19koZxWMAA7AYU

Comparsas clasificadas al Desfile de Llamadas 2026

Zumbae, 1935 puntos Lonjas De Ciudad Vieja, 1909 puntos La Sombra Candombe, 1891 puntos Lonjas de San Marcos, 1867 puntos Fortaleza Candombera, 1856 puntos Hay q'darle, 1842 puntos Al son de Tula, 1829 puntos Son candomberos, 1770 puntos CLB Lonjas de Belgrano, 1748 puntos La Negra, 1744 puntos Rosario 250 (Colonia), 1737 puntos Ubuntu, 1736 puntos Makondo, 1719 puntos Kimbundu (Durazno), 1717 puntos La Malunga, 1713 puntos Kalumkembe (Canelones), 1706 puntos El Vacilón de Rieles, 1690 puntos Kindu, 1661 puntos La Colmena, 1598 puntos La Covacha (Paysandú), 1586 puntos Malanque, 1573 puntos La Vía, 1560 puntos Afrocan (Durazno), 1550 puntos

G2ckoBiXUAA2K5R

Comparsas que ya estaban clasificadas

Cuareim 1080 Más que Lonja La Unicandó La Tangó La Jacinta Cenceribó Integración Yambo Kenia Valores Nimba La Fuerza La Facala La Generación Lubola (Maldonado) La Rodó Batea de Tacuarí Elegguá Barrica La Sara del Cordón Las Lonjas de Cuareim La Fabini Candonga Africana (La Paz – Las Piedras, Canelones) La Gozadera La que mueve Ciudad del Plata (San José)

G19Q3s-XIAAuKQp

Puntajes de todas las comparsas en el Prado