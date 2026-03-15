Manchester City vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League FOTO: AFP

Federico Valverde volverá a jugar un nuevo encuentro con Real Madrid y en esta ocasión lo hace nada menos que por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

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De visita, los merengues quieren hacer valer el partido de ida, ya que esta serie es fundamental, y vienen de golear 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu con tres golazos del uruguayo.

¿Cuándo juega Manchester City vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League? Ahora se vendrá un nuevo partido por los octavos de final de la Champions League.

Federico Valverde jugará este martes 17 de marzo a la hora 17 contra Manchester City en el Etihad Stadium.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.