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Manchester City vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League

Los merengues buscan hacer valer la diferencia del 3-0 lograda de locales con tres golazos del uruguayo en la Champions League y Federico Valverde juega otro partido más que trascendente, intentando clasificar a cuartos de final; mirá cuándo y donde verlo

15 de marzo 2026 - 17:27hs
Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League

FOTO: AFP

Federico Valverde volverá a jugar un nuevo encuentro con Real Madrid y en esta ocasión lo hace nada menos que por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

De visita, los merengues quieren hacer valer el partido de ida, ya que esta serie es fundamental, y vienen de golear 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu con tres golazos del uruguayo.

¿Cuándo juega Manchester City vs Real Madrid con Federico Valverde por la Champions League?

Ahora se vendrá un nuevo partido por los octavos de final de la Champions League.

Federico Valverde jugará este martes 17 de marzo a la hora 17 contra Manchester City en el Etihad Stadium.

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Temas:

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