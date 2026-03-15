Federico Valverde volverá a jugar un nuevo encuentro con Real Madrid y en esta ocasión lo hace nada menos que por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.
Manchester City vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League
Los merengues buscan hacer valer la diferencia del 3-0 lograda de locales con tres golazos del uruguayo en la Champions League y Federico Valverde juega otro partido más que trascendente, intentando clasificar a cuartos de final; mirá cuándo y donde verlo