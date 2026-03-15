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La prensa española insiste con Federico Valverde y sus juicios sobre su rendimiento tras un nuevo golazo y un gran partido para Real Madrid por LaLiga de España

El capitán de la selección uruguaya jugó un nuevo encuentro trascendente para su club

15 de marzo 2026 - 10:49hs
Federico Valverde celebra para Real Madrid&nbsp;

Federico Valverde celebra para Real Madrid 

FOTO: AFP

Federico Valverde volvió a jugar un gran partido para Real Madrid que este sábado goleó de local 4-1 a Elche del Toro Álvaro Rodríguez por una nueva fecha de LaLiga de España jugando como local en el Estadio Santiago Bernabéu.

De esa manera sigue prendido arriba en la tabla de posiciones de la misma, siguiendo de cerca a su archirrival, Barcelona.

Valverde solo jugó hasta los 57 minutos, ya que el técnico Álvaro Arbeloa lo sacó para guardarlo para el martes, día en el que enfrentarán de visita a Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, pero anotó un nuevo gol de antología.

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Los comentarios de la prensa española sobre Valverde

Terminado el partido contra Elche y tras el triunfo de Real Madrid, la prensa española volvió a enjuiciar de manera positiva el rendimiento de Federico Valverde.

El diario deportivo Marca no escatimó elogios y lo calificó con 10 puntos.

"Primera parte: Asume muchos galones, con muchas apariciones por la banda derecha. Cargado de confianza tras su hat-trick. Se juega un taconazo mágico dentro del área que no acaba bien de milagro. Está en todos lados. Latigazo del uruguayo a balón parado...y gol del Madrid. Otro golazo de Valverde. Va volando el 8 del Madrid en la mejor semana de su vida en el Madrid. Arranca la jugada, conduce hasta que ve el pase, le devuelven el balón, rompe a su par... y a la escuadra. Y ahora baja con todo para cortar la contra letal del Elche. Qué animal. Nota al descanso: 10".

Y prosigue: "Segunda parte: No para. Más kilómetros para sus piernas. Se marcha en el 58 pensando en la vuelta frente al City. Descanso para los de la cumbre del pánico. Nota final: 10".

Por su parte, el diario deportivo AS, tituló: "Esta tocado por los dioses: golazo escandaloso de Valverde con un golpeo hipnótico".

Y en el texto explica: "Valverde: Lo suyo supera los limites. No es porque participara en el primer gol, ni porque marcara el segundo, es por la capacidad que tiene de influir en el juego en todas las partes del campo".

"La carrera atrás que se dio para cortar una contra en el 50' de la primera parte, debe ser un ejemplo para todos sus compañeros. Valverde es un galáctico sin ínfulas".

Temas:

Federico Valverde real madrid Elche Toro Rodríguez LaLiga de España

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