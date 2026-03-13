Federico Valverde y Sebastián Cristóforo ayudan a Peñarol para la operación de hombro de Nahuel Herrera

Peñarol sigue su preparación para lo que será su partido contra Albion este sábado a la hora 20.30 en el Estadio Centenario por la fecha 6 del Torneo Apertura. En tanto, ya hay algunos adelantos sobre la intervención quirúrgica de Nahuel Herrera.

El rival aurinegro quería jugar como local en el Estadio Koster de Mercedes, pero finalmente, se decidió por el Monumento al Fútbol Mundial.

Diego Aguirre continúa preparando el equipo titular para este compromiso y también ya piensa en lo que ocurrirá con la operación de hombro de Nahuel Herrera

Peñarol terminó el encuentro anterior frente a Danubio con las lesiones de Nahuel Herrera y de Diego Laxalt.

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Tras la resonancia magnética a la que fue sometido el pasado lunes el zaguero aurinegro y de una charla que mantuvieron el martes, de común acuerdo la sanidad de Peñarol y Nahuel Herrera decidieron que se operará el hombro derecho, el mismo que se había lesionado contra Nacional en la primera jugada del primer clásico final de la Liga AUF Uruguaya 2025, y que ahora se resintió ante Danubio.

Esto dejará al futbolista fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de las 10 fechas que restan del Torneo Apertura, por lo menos.

El miércoles fue comunicado de la lesión de manera oficial el técnico Diego Aguirre.

Según pudo saber Referí, los exjugadores del club, Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, ayudaron a Peñarol.

Una fuente del club informó que ambos futbolistas dieron contactos de clínicas en las que se puede operar Nahuel Herrera en España y por ese camino van los carboneros. Cabe resaltar que el segundo de ellos, también fue operado de un hombro.

Este viernes por la tarde lo definirán, pero todo apunta a que será intervenido quirúrgicamente en ese país.