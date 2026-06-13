Federico Viñas dijo que la selección uruguaya busca "igualar lo de 2010" en el Mundial 2026, y habló de su dupla ofensiva con Darwin Núñez

El delantero Federico Viñas habló con los medios presentes en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , donde la selección uruguaya concentrará durante el Mundial 2026 , y aseguró que el combinado busca "igualar" lo alcanzado en Sudáfrica 2010 , cuando la celeste llegó a semifinales.

En la primer rueda de prensa de jugadores realizada en México, a Viñas le consultaron qué sería un buen Mundial para la selección, y contestó: "Igualar lo de 2010 sería algo muy positivo. Estamos trabajando con mucha fuerza y muchas ganas de hacer un buen papel para regalarnos a nosotros un buen desempeño, pero también a la familia y a la gente que nos apoya".

El delantero afirmó que ha soñado "mucho" con hacer un gol en este torneo , e incluso reconoció que se le vienen "imágenes de jugadas" a la mente . "Se me viene a la cabeza el luchar siempre, mi lesión en el tendón, y hoy estar acá en un Mundial y a días de debutar es muy lindo . Mucha felicidad, muy emotivo todo", expresó.

Viñas se perdió la Copa América 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles , pero marcó a Referí que no toma esta copa como una "revancha": "Cuando me pasó esto di vuelta la página enseguida , me dediqué a recuperarme. Sé que las cosas pasan por algo, hoy en día Dios me puso en este lugar y estoy muy agradecido ".

Ignacio Alonso con Referí: el "búnker" que buscó y consiguió la selección uruguaya para el Mundial 2026, y su apoyo a las pausas de hidratación

La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen, una tradición desde Sudáfrica 2010; mirá el video y la foto grupal

El delantero del Real Oviedo también se refirió a las pausas de hidratación que comenzaron a realizarse en el Mundial, que cortan el juego tres minutos a la mitad de cada tiempo, y aseguró que "con esta temperatura es algo positivo", y que sirve para "aprovechar si las cosas no están saliendo retocar algunas cosas de planificación". "El tema cuando estás en un buen momento es complicado, pero lo veo bien", añadió.

El doble nueve con Darwin Núñez

El jugador del Real Oviedo fue consultado sobre la posibilidad de jugar en el ataque junto a Darwin Núñez en el debut contra Arabia Saudita y cómo complementarían ambos. Viñas respondió que "si se llega a confirmar" él puede jugar "tranquilamente" con "un nueve al lado", ya que lo ha hecho en distintas instancias de su carrera.

"Es repartirse las tareas, las presiones, llevarse la marca y que reciba el otro más liberado", continuó el atacante.

También le preguntaron si iba a ser él quien bajara más al medio de la cancha y cómo se sentiría con ese rol, y contestó: "Yo lo puedo hacer porque en Oviedo lo hago, también soy un jugador de fijar a los centrales, pero en este caso ese sería Darwin".

Además, habló de que Bielsa siempre les pide "intensidad, presionar alto, apretar a los centrales, a los rivales".

El debut con Arabia Saudita y el partido ante España

Viñas adelantó que el partido con Arabia Saudita del próximo lunes será "muy complicado", ya que los asiáticos tienen "jugadores de muy buen nivel", y recordó el antecedente de Qatar 2022, cuando debutaron con una victoria ante Argentina.

"No hay que confiarse, va a ser un partido duro y siempre el arranque es complicado", agregó.

Por otra parte, también habló del encuentro ante España, que cree será "durísimo". "Ellos van a tener la pelota y nosotros vamos a tener que estar muy bien coordinados en el tema de las presiones, de bascular", explicó, y añadió que aunque sabe que los europeos tienen "jugadores clase A" ellos representan Uruguay y le pueden "ganar a cualquiera".