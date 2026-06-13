La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen, una tradición desde Sudáfrica 2010; mirá el video y la foto grupal

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tuvo este viernes a la noche su primer asado en su concentración en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en Playa del Carmen.

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Como ya es tradición desde Sudáfrica 2010, el chef celeste Aldo Cauteruccio estuvo al frente del fuego junto a un asistente, en una parrilla que tuvo tres sectores con mucha carne, pollo y también vegetales.

La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen

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“Que nunca se apague la llama”, comentó el arquero Sergio Rochet , quien subió un video de los parrilleros en acción.

La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen

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Además, los jugadores se sacaron una foto grupal disfrutando del momento y a la espera del debut del próximo lunes ante Arabia Saudita en Miami a las 19:00.

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La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen La selección uruguaya tuvo su primer asado en Playa del Carmen

La agenda celeste

Este sábado la selección uruguaya tendrá un entrenamiento vespertino con apertura de prensa y atención en formato zona mixta de dos futbolistas.

Para este domingo está previsto para primera hora del día el entrenamiento.

Luego, a las 14:00 de Playa del Carmen, la selección volará a Miami para esperar el debut del lunes.