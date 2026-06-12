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Las bromas y burlas de periodistas argentinos a Marcelo Bielsa por su participación en el media day de la selección uruguaya; mirá el video

"Marcelo movete, Marcelo seguí a la cámara”, señalaron; “está embalsamado”; mirá el video

12 de junio de 2026 15:30 hs

Las bromas de periodistas argentinos a Marcelo Bielsa y su media day

La participación de Marcelo Bielsa en el media day de la selección uruguaya fue motivo de bromas y burlas por periodistas argentinos que vieron las imágenes del DT celeste en su sesión para las cámaras de la FIFA.

Marcelo Bielsa en el media day de la FIFA

Marcelo Bielsa en el media day de la FIFA

Por ese motivo, siguiendo el protocolo, Bielsa tuvo que pararse frente a las cámaras para quedar retratado, y lo hizo con sus lentes, con las manos en los bolsillos y mirada seria.

Periodistas de ESPN Argentina comentaron el video y se burlaron del DT celeste.

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Así posó Marcelo Bielsa para las cámaras de la FIFA en el media day de la selección uruguaya; mirá su video y el de los jugadores celestes

“Nos damos cuenta que no se congeló porque pestañea”, dijo Germán Paoloski.

Las bromas de periodistas argentinos a Marcelo Bielsa y su media day
Las bromas de periodistas argentinos a Marcelo Bielsa y su media day

Las bromas de periodistas argentinos a Marcelo Bielsa y su media day

Mientras que Guillermo Poggi, defensor del entrenador, dijo: “Te quiero hasta el final de mis días”.

“Es espectacular esto”, comentó otro. “Marcelo movete, Marcelo seguí a la cámara”, agregaron. “Está embalsamado”.

“El que no ama Bielsa no quiere a su familia”, dijo Poggi.

“Le tendrían que haber puesto la heladerita”, agregó otro.

Marcelo Bielsa en el media day de la FIFA
Marcelo Bielsa en el media day de la FIFA

Marcelo Bielsa en el media day de la FIFA

Por su parte, Paoloski señaló que es un “tema recurrente” de Bielsa en los mundiales que se le lesionen jugadores, recordando sus anteriores experiencias con Argentina en 2002 y Chile en 2010. “El hombre no debe tropezar dos veces con la misma piedra”, comentó.

Luego, reconoció que le parece “un extraordinario entrenador de fútbol” y que siempre que puede lo defiende porque “es muy tacado”. “Pero también hay cosas que se tienen que decir”, señaló. “Nadie es perfecto ni nadie es un desastre”, agregó.

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