"Este chico Sanabria": la historia de Juan Manuel, el tapado de Marcelo Bielsa, con récords en selecciones juveniles, fichado por Atlético de Madrid a los 18 años y que va por su primer Mundial

Con tan solo cinco partidos en la selección uruguaya, y con un gol, Juan Manuel Sanabria Magolé se metió en la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, su primera Copa del Mundo a la que llega tras ser destacado por el entrenador, con más de 100 presencias en juveniles y una carrera consolidada en el exterior.

Nacido el 29 de marzo de 2000 en Florida, Juanma creció en una familia donde el fútbol se vivió desde que era chico junto a su hermano Lucas, tres años menor, quien también se hizo profesional, con un recorrido muy parecido y que también estuvo en la mira de Bielsa.

El polifuncional jugador zurdo comenzó su carrera en el baby fútbol de Nacional de su departamento, desde donde llegó luego a Nacional de Montevideo, los mismos pasos que luego siguió su hermano.

El mayor de los Sanabria llegó a Nacional en categoría de Preséptima y, como muchos juveniles de su departamento, viajaba todos los días, durante años, desde Florida a Los Céspedes en un micro que los tricolores contrataban para que los jugadores llegaran directo al lugar de entrenamientos y luego volvieran a su hogar familiar.

Debutantes en el Mundial y compañeros de habitación: la foto de Santiago Mele y Juan Manuel Sanabria en el hotel de la selección uruguaya

La emocionante despedida que le hizo Nacional de Florida a Juan Manuel Sanabria antes de ir al Mundial 2026 con la selección uruguaya, en la que también estuvo su hermano Lucas

En una nota con Referí de 2019, Rudy Rodríguez, uno de sus entrenadores en las formativas de Nacional, destacó el esfuerzo y la responsabilidad de Juan Manuel, quien en su adolescencia dejó de lado las distracciones de esa etapa, como los cumpleaños de 15 y las salidas a bailes, para enfocarse 100% en el fútbol.

0023218401.webp Alexander Medina, Luis Aguiar y Juan Manuel Sanabria C. Dos Santos

“Es un chico súper tranquilo, que con una serenidad para encarar cada una de las dificultades que hay en el deportes. Te toca ganar, pero también te toca perder, y él siempre, aún en los momentos que le tocó perder, lo hizo con hidalguía, entregándose hasta último momento, pero siempre respetando a los rivales”, dijo el DT que lo dirigió en la Copa Libertadores sub 20 ganada por Nacional en 2018, torneo en el que Sanabria jugó con 17 años, dando tres años de ventaja.

Otro que lo conoció de cerca en los albos fue su exgerente deportivo y coordinador de formativas, Sebastián Taramasco, quien en aquella nota lo definió como “un jugador muy comprometido con el entrenamiento”.

Juan Manuel Sanabria en las Libertadores sub 20 que ganó en Nacional Juan Manuel Sanabria en las Libertadores sub 20 que ganó en Nacional

“Era un buen estudiante, responsable, muy buen compañero, de perfil bajo. Era un jugador que desde el punto de vista disciplinario era excelente, muy solidario al momento de entrenar y de jugar, y muy querido en el grupo”, recordó Taramasco de su paso por los tricolores.

“Eso le sirvió para formar una imagen de un jugador en todo sentido: él te va a dejar bien representado no solo por lo que juega sino por lo que es como deportista, como ser humano”, destacó Rudy Rodríguez.

Récords en selecciones juveniles y el pase a Atlético de Madrid

Sus buenas actuaciones en las formativas de Nacional lo llevaron a las selecciones juveniles, en las que defendió a Uruguay en sub 15, sub 17, sub 20 y sub 23 para el Preolímpico de 2020.

En total, jugó 88 partidos en todas esas categorías, siendo el jugador con más presencias en formativas, según datos de la AUF teniendo en cuenta partidos internacionales, ya sea contra selecciones como contra clubes, hasta el 15 de enero de 2020.

Juan Manuel Sanabria en las selecciones juveniles de Uruguay Juan Manuel Sanabria en las selecciones juveniles de Uruguay

Además, fue el juvenil que más torneos jugó con la celeste, 5: Sudamericano sub 15 Colombia 2015, Sudamericano sub 17 Chile 2017, Sudamericano sub 20 Chile 2019, Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019 y Torneo Preolímpico sub 23 Colombia 2020.

A esas cifras también se le suman más encuentros y otro torneo, ya que formó parte de la selección sub 20 que disputó los Juegos Suramericanos (Odesur) de Cochabamba 2018, con otros cinco partidos: total: 93 partidos con la celeste y seis campeonatos.

Sus buenas actuaciones en Nacional y la celeste llamaron la atención de los ojeadores y Atlético de Madrid se decidió por él y llegó a un acuerdo con los albos en enero de 2017, cuando tenía 16 años, hasta que en julio de 2018, al llegar a la mayoría de edad, puso la firma de forma oficial. Se fue de los albos sin llegar a debutar en Primera.

0023218354.webp Luis Aguiar y el juvenil Juan Manuel Sanabria C. Dos Santos

En esos primeros meses en España jugó en la sub 20 de los colchoneros, por la Liga y la Youth League (la Champions juvenil) y fue cauto a la hora de hablar de la posibilidad de llegar a la Primera con Diego Simeone. “Veremos en la próxima temporada si me gano un lugar en la filial, y más adelante, si todo sigue bien, llegará primera”, había dicho en enero de 2019 a Referí, cuando había llegado a Montevideo para entrenar con la selección sub 20.

Pero el Cholo lo tuvo rápidamente a la orden y lo convocó para los entrenamientos de pretemporada 2019/20 y lo mandó a la cancha en la International Champions Cup, un torneo amistoso internacional. Sanabria entró para el segundo tiempo del partido en que Atlético Madrid jugó ante Guadalajara de México, en Texas, Estados Unidos. Tras el empate 0-0, en la definición por penales pateó uno de los penales y convirtió.

Juan Manuel Sanabria en el primer equipo de Atlético de Madrid Juan Manuel Sanabria en el primer equipo de Atlético de Madrid

En Atlético de Madrid jugó en el equipo B en las temporadas 2019/20 y 2020/21 y a la siguiente subió al plantel principal, aunque luego fue cedido a Zaragoza de Segunda división, donde jugó 13 partidos.

Su carrera siguió en México, en Atlético San Luis, club filial de los colchoneros, donde ahí sí se consolidó con cinco temporadas en la Liga MX con 170 partidos en total, para pasar este año a Real Salt Lake de la MLS en este 2026, donde ya comenzó a mostrar su calidad, lo que le permitió ser uno de los cinco jugadores de su equipo en la votación para el MLS All Star Game, tras destacarse como MVP de la fecha y de su equipo.

Festejo de Juan Manuel Sanabria en el triunfo de San Luis ante América Festejo de Juan Manuel Sanabria en el triunfo de San Luis ante América

¿Cómo incidió su pase al fútbol de Estados Unidos en su rendimiento? Si bien la MLS se considera una liga menor a la MX, su cambio de liga lo potenció y sus números de GPS, que ya eran excepcionales, se potenciaron en todos los aspectos, llegando a correr un kilómetro más en promedio por partido.

Los elogios de Bielsa y su llegada a la selección mayor

Con sus buenos rendimientos en el fútbol azteca, Marcelo Bielsa y su staff comenzaron a seguirlo hasta que llegó su llamado en agosto de 2025, cuando el seleccionador lo convocó por Eliminatorias aunque no llegó a jugar.

Juan Manuel Sanabria en la selección uruguaya Juan Manuel Sanabria en la selección uruguaya Foto: @Uruguay

“Este chico Sanabria, que está viniendo ahora, es un jugador lleno de condiciones a todos los niveles: muy rico técnicamente, nadie tiene más ritmo que él y juega de lateral, de interior y de extremo”, dijo el DT en una conferencia de prensa en la que lo llenó de elogios.

“Es un jugador lleno de condiciones físicas, técnicas, de carácter, de intelectualidad, de comprensión del juego y de todo, pero no jugó nunca un partido de Eliminatorias”, agregó.

Los elogios de Bielsa a Sanabria en su primera convocatoria Los elogios de Bielsa a Sanabria en su primera convocatoria

Luego volvió a ser convocado para los amistosos de octubre pasado en Malasia, donde tuvo su esperado debut ante República Dominicana y luego su primer gol ante Uzbekistán, siendo uno de los destaques de esa ventana por su polifuncionalidad por la banda izquierda.

Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste

Bielsa volvió a contar con él en el amistoso ante México de noviembre y en los dos últimos de marzo frente a Inglaterra y Argelia, en los que llegó a cinco partidos con la celeste y ratificó su pasaje al Mundial 2026.

En Qatar 2022 había estado en la lista larga de Diego Alonso, pero finalmente no quedó, por lo que tendrá su debut en la Copa del Mundo de la mano de Bielsa, con muchas posibilidades de ser titular en el lateral izquierdo, para cumplir un nuevo sueño en una carrera marcada por el apoyo familiar, el sacrificio diario en juveniles, y condiciones y rendimientos en ascenso, a la que le sumará la distinción de ser mundialista.