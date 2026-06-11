Debutantes en el Mundial y compañeros de habitación: la foto de Santiago Mele y Juan Manuel Sanabria en el hotel de la selección uruguaya

Santiago Mele y Juan Manuel Sanabria están viviendo su primer Mundial con la selección uruguaya y disfrutan cada momento, tal como dejó ver el golero en una foto en la que se los ve muy sonrientes.

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Ambos comparten habitación en el Complejo Mayakoba, la lujosa concentración que la AUF eligió en Playa del Carmen como base para la primera fase de la Copa del Mundo.

“Roomie”, escribió Mele en la foto para presentar al su compañero de pieza.

El golero es uno de los tres arqueros que Marcelo Bielsa llevó al Mundial 2026 junto a Sergio Rochet, mundialista en Qatar 2022, y Fernando Muslera, el histórico que jugará su quinta Copa del Mundo.

Santiago Mele y Juan Manuel Sanabria en el hotel de la selección uruguaya

Santiago Mele y Juan Manuel Sanabria en el hotel de la selección uruguaya

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Por su parte, Sanabria es uno de los jugadores que entró a la selección en el último tramo del ciclo Bielsa en 2025 y que se ganó su lugar, perfilándose para ser titular como lateral izquierdo.

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El complejo de Playa del Carmen es el campo base de Uruguay en el torneo.

La celeste se estrenará en el Mundial el lunes 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.